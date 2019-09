Accordo migranti | Salvini | “È una fregatura Così i porti sono aperti | ne arrivano già di

Altro che svolta epocale - l’Accordo sui migranti legittima le politiche di Salvini e Minniti : Dal vertice di Malta sui migranti, l'Italia porta a casa l'impegno su ricollocamenti automatici e possibile rotazione sui porti di sbarco. L'Europa cerca faticosamente una unità di intenti sulla gestione dei flussi sulla rotta libica, ma conferma gli accordi con la Libia. Il governo esulta, ma i problemi sono ancora tutti sul tavolo. Irrisolti e sempre più grandi.Continua a leggere

Migranti - Riccardo Molinari : "Cosa c'è dietro l'Accordo di Malta". Complotto contro Salvini per il Conte-bis : Il patto di Malta sulla redistribuzione dei Migranti potrebbe essere "la solita presa in giro". Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, intervistato dalla Stampa smorza subito gli entusiasmi del premier Giuseppe Conte e del ministro degli Interni Luciana Lamorgese ricordando come non s

Ue - svolta sui migranti : Accordo per ridistribuzione entro 4 settimane : Il mini-summit di Malta sblocca la partita dei flussi migratori. I?Paesi dovranno prendersi i migranti entro quattro settimane, ma non si fissano quote e si parla solo degli sbarchi via Ong. I confini marittimi della Ue diventano quelli di Italia e Malta

Migranti - Conte contro Salvini : “Accordo di Malta dimostra che litigare e provocare è inutile” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, esulta per l'accordo di Malta sui Migranti, definito come "un passo storico". E non risparmia una frecciatina all'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini: "L'accordo dal punto di vista politico ci insegna una cosa: un atteggiamento inutilmente litigioso, provocatorio, sterilmente fine a se stesso non porta da nessuna parte".Continua a leggere

Migranti - Salvini critica l’Accordo di Malta : “È una fregatura - governo ha calato le braghe” : Secondo il leader della Lega ed ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini, l'accordo siglato a Malta sulla questione dei Migranti è una "fregatura": "Una sòla, come si dice a Roma, il porto rimane quello italiano e se ci va bene, se gli altri vorranno, entro un mese redistribuiranno il 10% degli sbarcati. Ditemi voi se è un grande successo o una calata di braghe".Continua a leggere

Migranti - a Malta un'intesa a metà : dai barchini ai rimpatri ecco i buchi dell'Accordo : Se persino Matteo Salvini cerca di prendersi i meriti dell'intesa raggiunta ieri a Malta dal suo successore («sono stato io sollevare il problema»), è il segnale che stavolta...

CAOS MIGRANTI/ Micalessin : Accordo di Malta - ora comandano le Ong : Ieri i ministri degli Interni di Malta, Italia, Germania e Francia hanno raggiunto un'intesa sui MIGRANTI. Ma l'accordo presenta molti punti deboli

Migranti - raggiunto Accordo per documento comune. Lamorgese : “Passi concreti. Italia e Malta non saranno più sole” : Il mini vertice sui Migranti che si è tenuto oggi a La Valletta sembra aver prodotto qualche risultato. I ministri degli interni di Malta, Italia, Francia, Germania e Finlandia, insieme al Commissario per le migrazioni, Dimitris Avramopoulos, hanno raggiunto un accordo di massima sottoscrivendo un "documento comune", che adesso verrà discusso nel Consiglio per gli affari interni già programmato per l'8 ottobre prossimo in Lussemburgo.La ...

L'Accordo di Malta per la ridistribuzione dei migranti : "Da oggi l'Italia non è più sola" nella tempesta migranti. Nelle parole del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese è sintetizzata la sostanza delL'accordo che oggi, nelle stanze dell'antico Forte di Sant'Angelo che a La Valletta sovrasta il porto principale di Malta, nelle cui acque sono alla fonda pigramente superyacht e tre alberi da sogno, ha visto Italia, Francia, Germania e la stessa Malta fissare un nuovo percorso ...

Il duro giudizio di Salvini sull'Accordo sui migranti : "E' per il 99% una presa in giro" e per il resto "una calata di braghe": così il leader leghista, Matteo Salvini, ha commentato l'accordo sui migranti raggiunto a La Valletta, intervenendo a Tg2 Post. "I numeri mi dicono che verranno forse redistribuiti il 10% di quelli arrivati e, nel frattempo, a settembre gli arrivi sono aumentati del 50%", ha spiegato Salvini. La redistribuzione, infatti, riguarderebbe solo i migranti salvati dalle Ong ...

È stato raggiunto un piccolo Accordo sulla redistribuzione dei migranti dall’Italia : Riguarda quelli che arrivano a bordo di navi militari o delle ong – cioè meno di uno su dieci – che verranno automaticamente ricollocati altrove

Migranti - Salvini dopo Accordo a Malta : “È una sòla. Lamorgese non venda fumo agli italiani” : “Innanzi tutto un consiglio al nuovo ministro dell’Interno Lamorgese. Non si faccia prendere in giro. Non venda agli italiani il fumo, noi preferiamo l’arrosto”, così l’ex titolare del Viminale, Matteo Salvini, in una diretta Facebook dall’aeroporto di Genova, dopo essere stato al salone nautico, ha commentato il “documento comune” sui Migranti dei Paesi membri dell’Unione europea, firmato ...

Migranti : Calderoli - ‘a Malta Accordo oltre l’inutile’ : Roma, 23 set. (AdnKronos) – “L’accordo raggiunto oggi a Malta da cinque ministri dell’Interno è oltre l’inutile. Non si è stabilito nulla di concreto, sono appena in cinque e bisogna sentire tutti gli altri, che tanto non accetteranno, e nel frattempo gli sbarchi continuano e l’invasione è ricominciata. Passi che ad esultare sia la Finlandia ma che ad esultare sia l’Italia… al peggio davvero ...

Migranti - Accordo al vertice a Malta : ricollocamenti rapidi e rotazione porti. Lamorgese : passi concreti : accordo sui Migranti al vertice a Malta. Sono quattro i punti su cui Italia, Malta, Francia e Germania, con la presidenza finlandese di turno dell'Ue e la commissione Ue, hanno trovato...