Emmy 2019 | i vincitori in un’annata rivoluzionaria dominata da Fleabag | Chernobyl e Mrs

La vittoria di Fleabag agli Emmy 2019 - l’incredulità di Phoebe Waller-Bridge : “Scrivo per questo!” (video) : Fleabag agli Emmy 2019 non conosce rivali: Phoebe Waller-Bridge straccia la concorrenza e ruba a Veep di Julia Louis-Dreyfus lo scettro come miglior attrice in una comedy. La serie britannica si è portata a casa anche la statuetta come miglior serie comedy, miglior regia (quella di Harry Bradbeer) e miglior sceneggiatura (scritta dalla Bridge), entrambi per il primo episodio. L'attrice è incredula quando deve ritirare l'Emmy sul palco: "Devo ...

Emmy Awards 2019 : tutto su «Fleabag» e la sua protagonista Phoebe Waller-Bridge : FleabagFleabagFleabagFleabagFleabagFleabagFleabagFleabagFleabagUna delle serie tv di cui più si è parlato quest’anno è stata Fleabag, la serie scritta e interpretata dall’attrice britannica Phoebe Waller-Bridge e che alla notte degli Emmy Awards 2019 ha vinto ben tre premi nella categoria Comedy. Fleabag, realizzata per Bbc Three e Amazon Studios e tratta da un monologo teatrale scritto e interpretato dalla stessa attrice 33enne, è ...

Emmy 2019 - tutte le nomination : record assoluto per «Il Trono di Spade» : HBO e Game of Thrones sono in testa nel medagliere delle nomination degli Emmy 2019. Dopo essere stata la serie tv con più premi vinti (47) nella storia degli Oscar della tv, Il Trono di Spade ha battuto un nuovo record, quello per il maggior numero di candidature in un solo anno: ha infatti appena guadagnato 32 nomination per gli Emmy 2019. È HBO la rete con il più alto numero di candidature nelle varie categorie di premi. Con 137 nomination, ...

Emmy Awards 2019 : tutto quello che c’è da sapere sulla cerimonia di stanotte : FleabagFleabagFleabagFleabagFleabagFleabagFleabagFleabagFleabagCi sono cerimonie già scritte in partenza e quella degli Emmy Awards 2019 non sembra fare eccezione. Difficile, infatti, immaginare che l’ottava e ultima stagione di Game of Thrones non faccia incetta di premi congedandosi con gli onori che merita, esattamente come aveva fatto Breaking Bad nel 2015. A fronte di ben 32 nomination, la serie sul magico mondo di Westeros, che ha ...