Cadono dall' 8° piano | mamma muore | bimba gravissima

Mamma e figlia di 2 anni Cadono dall'ottavo piano : morta la donna - la bimba è gravissima : Il dramma in pieno centro a Milano. Sul posto gli agenti della Questura, che stanno effettuando i rilievi del caso per...

Capalbio - due bambini di 5 e 11 anni Cadono dalla finestra : I due sono caduti da un'altezza do cinque metri a Capalbio, in provincia di Grosseto. Sembra che i due bimbi stessero giocando in un appartamento in località Vado Piano quando sono precipitati sotto. Ora sono ricoverati al Meyer di Firenze.Continua a leggere