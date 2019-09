Traffico Roma del 22-09-2019 ore 13 | 30

Fonte : romadailynews

(Di domenica 22 settembre 2019) PER UN INCIDENTE SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DALLA VIA ARRDEATINA ALLA TUSCOLANA; IN CARREGGIATA INTERNA UN ALTRO INCIDENTE E’ AVVENUTO TRA L’OSPEDALE SANT’ANDREA E LA SALARIA INCOLONNAENTI ANCHE SULLAFIUMICINO PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR. IN CITTA’ DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER ALLAGAMENTO SU VIA DELLA MAGLIANA IN PROSSIMITA DI VIA DI VALLE LUPARA RALLENTAMENTI PER DIVERSI INCIDENTI: IL PRIMO SU VIA DELLA CECCHIGNOLA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CAPPELLACCIO ED UNO IN VIA CAVOUR ALL’INTERSEZIONE CON VIA DI SANTA MARIA MAGGIORE.; UN INCIDENTE CON RALLENTAMENTI SULLA NOMENTANA TRA VIA GIGGI SPADUCCI ED IL RACCORDO. SULLA TANGENZIALE EST UN INCIDENTE FA RALLENTARE ILIN PROSSIMITA DELLA PRENESTINA VERSO SAN GIOVANNI STASERA IL POSTICIPO DELLA SERIA A E’ ALL’OLIMPICO CON L’INCONTRO ...

