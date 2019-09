“Grazie Nadia” Poi Adriana Volpe scoppia in lacrime | tutto quel dolore restato a lungo

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 22 settembre 2019)si confessa Verissimo. La showgirl si è lasciata andare aexcursus durante ha parlato del suo burrascoso rapporto con Giancarlo Magalli. La conduttrice spiega di averlo querelato due volte e che ci sono due rinvii a giudizio, ma ribadisce la sua voglia di non mollare e di andare avanti. “Ho sofferto, ho iniziato a soffrire dal 2017 quando Giancarlo Magalli ha iniziato ad offendermi, non solo in tv, ma anche sui social, sono stata male. Noi abbiamo lavorato insieme per 7 anni. Poi durante una diretta parlando di un articolo sulla mezza età ho detto che aveva la sua età, 70 anni, e damomento qualcosa è cambiato, forse aveva un nervo scoperto”. Confessa poi che prima di allora ha sempre capito che non le era simpatica a Magalli, ma aggiunge: “Non si può stare simpatiche a tutti, ma mi deve rispettare”.aggiunge che le donne con cui ha lavorato sono ...

