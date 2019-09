Fiducia condizionata

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 22 settembre 2019) “Presidente, qui siamo totalmente d’accordo sulla lotta all’evasione, sul taglio delle tasse sul lavoro, sulla progressività dell’imposizione fiscale, sull’aumento degli asili nido. Capisco che non si può fare tutto e subito, però c’è bisogno di fare presto, bisogna mandare subito qualche segnale. Se la gente vede che aumenta il netto in busta paga, allora sì che capisce le parole cambiamento e svolta, altrimenti...”. Sta tutto in queste parole del segretario della Cgil, Maurizio Landini, pronunciate davanti al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il senso del nuovo rapporto fra il primo sindacato italiano e il governo.sì, ma, quasi a tempo. La nuova trama sociale del Conte bis deve infatti trovare un primo svolgimento già nella manovra, con il taglio del cuneo ...

