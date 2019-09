Big Bang Renzi

Reunion di The Big Bang Theory : Jim Parsons e Mayim Bialik al lavoro sul remake di Miranda - serie inglese con Tom Ellis : Sheldon e Amy di nuovo insieme per una Reunion di The Big Bang Theory - ma non sullo schermo. Jim Parsons e Mayim Bialik sono al lavoro sul remake di Miranda, la serie targata BBC che aveva tra i protagonisti Miranda Hart e Tom Ellis di Lucifer. La versione americana avrà il titolo di Carla e sarà una sitcom prodotta per la rete Fox. La Bialik, che vestirà i panni di produttrice esecutiva insieme a Parsons, interpreta il ruolo che fu di Miranda ...

Un nuovo omaggio a The Big Bang Theory in Young Sheldon 3? La risposta di Steven Molaro : Il finale di Young Sheldon 2 ha toccato il cuore dei fan con una sequenza che ha mostrato le versioni bambine dei protagonisti di The Big Bang Theory. Dopo i diversi crossover e riferimenti alla serie madre, la terza stagione dello spinoff conterrà un altro episodio tributo? In una recente intervista con TVLine, lo showrunner di Young Sheldon, Steve Molaro, ha annunciato una triste notizia per i fan che sognano un'altra reunion: con molta ...

Alessandro Sallusti : "Se avessi Rousseau voterei Sì - questo governo è il più grande spettacolo dopo il Big Bang" : ″Per molteplici motivi è utile che questo governo nasca e nasca subito”. Lo scrive il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti nel suo editoriale, aggiungendo che se potesse votare sulla piattaforma Rousseau si schiererebbe per il Sì.Racconta Sallusti che “un giorno Indro Montanelli in persona mi tenne una lezione di giornalismo: ‘Ricordati che se scrivi un articolo su un governo devi sostenere che ...

Tommaso Cerno : "Una sesta stella per creare un Big Bang democratico" : “Serve una sesta stella per creare un big bang democratico”. Usa questi termini il senatore Pd Tommaso Cerno per parlare dei prossimi step della crisi di governo. All’Adnkronos il parlamentare dem, che alla vigilia della crisi di governo aveva preso le distanze dal suo partito votando con i 5 Stelle il No alla Tav, dice: “Molti fra ieri e oggi mi hanno chiesto: che cos’è un governo rock? Qualcosa di inedito, ...

Astrofisica : la materia oscura potrebbe essere stata prodotta prima del Big Bang : la materia oscura è uno dei misteri più elusivi della fisica moderna. Intere generazioni di ricercatori continuano a interrogarsi sulla sua origine e natura, ma nessuno è ancora riuscito a darle un volto. Per molto tempo – spiega Global Science – gli scienziati hanno creduto che essa fosse un ‘residuo’ del Big Bang. Ora, un nuovo studio pubblicato Physical Review Letters e condotto dai ricercatori della Johns Hopkins University, ...

La materia oscura esisteva prima del Big Bang : nuova ipotesi sul più grande mistero della fisica : La materia oscura si è formata prima del Big Bang, questa è l'ipotesi degli scienziati della Johns Hopkins University che sono giunti alla loro conclusione grazie ad un interessante studio matematico. Vediamo insieme i dettagli di questa scoperta, cos'è la materia oscura e perché potrebbe essersi formata prima del Big Bang.Continua a leggere

“La più grande marchetta dopo il Big Bang” : Frankie hi-nrg travolto dalle polemiche per la partecipazione - lui risponde così : “La più grande marchetta dopo il Big Bang”: così è stata definita la partecipazione di Frankie hi-nrg alla tappa del Jova Beach Party, il concerto che Jovanotti ha tenuto lo scorso 3 agosto a Fermo. I suoi fan non hanno gradito infatti la sua collaborazione con Lorenzo Cherubini perché, dicono, sono due artisti con stili e visioni molto diverse tra loro e in passato non si sono risparmiati critiche. La questione ha scatenato polemiche e un ...

Un’antichissima stella “anemica” emerge dallo spazio profondo : ha quasi l’età del Big Bang : Un team di ricerca internazionale guidato da scienziati australiani ha scoperto nella nostra galassia una stella antichissima, che ha un'età di poco inferiore a quella del Big Bang. Si tratta di un astro "anemico", cioè con una concentrazione di ferro bassissima, 1,5 milioni di volte inferiore rispetto a quella misurata nel Sole.Continua a leggere