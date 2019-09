VIDEO MotoGP | numeri e statistiche della quinta pole position di Marc Marquez ad Aragon

VIDEO Marc Marquez - MotoGP : “Bene la pole position - ma la gara di domani non è scontata” : Marc Marquez festeggia la pole position del Gran Premio di Aragon 2019 della MotoGP spiegando di non aver voluto rischiare oltre modo nel corso della Q2, il suo margine di vantaggio era talmente ampio che il campione del mondo in carica non ha avuto nemmeno bisogno di forzare al massimo per distanziare Fabio Quartararo e Maverick Vinales. Passando alla gara, invece, lo spagnolo ha spiegato che non si sente già sul gradino più alto del podio, e ...

VIDEO MotoGP - Maverick Viñales GP Aragon 2019 : “Gli aggiornamenti vanno bene ma abbiamo trascurato il setup” : Terzo posto al termine delle qualifiche del GP di Aragon 2019 per Maverick Viñales, quattordicesima tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota spagnolo della Yamaha partirà in prima fila nella gara in programma alle ore 13 di domenica ed è abbastanza soddisfatto per quanto visto in Q2 ma pensa che ci siano ancora delle piccole modifiche da provare domani mattina nel warm-up per migliorarsi ulteriormente. “Il grosso del lavoro è stato fatto sugli ...

VIDEO Andrea Dovizioso MotoGP - GP Aragon 2019 : “Un errore che mi fa incazzare nelle qualifiche” : “Alla curva 12 ho staccato troppo tardi e sono andato fuori pista nel mio miglior giro, un errore che mi fa davvero incazzare. Fare una buona partenza condizionerà la gara, ma recuperare posizioni sarà molto difficile“. Sono queste le parole (fonte: Sky Sport) di un amareggiato Andrea Dovizioso, decimo al termine delle qualifiche del GP d’Aragon, quattordicesima prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato spagnolo il ...

VIDEO MotoGP - Jorge Lorenzo : “Non un grande risultato - ma piccoli passi in avanti” : Nonostante il 20esimo posto ottenuto nelle qualifiche del Gran Premio di Aragon 2019 della MotoGP, Jorge Lorenzo vuole guardare positivo in vista della gara di domani. Il maiorchino, che sta lottando da tempo con una Honda che proprio non riesce a digerire, specialmente in frenata ed in ingresso di curva, spiega di avere notato comunque alcuni piccoli passi in avanti nella giornata odierna, che lo fanno sperare in un miglioramento dopo settimane ...

VIDEO Fabio Quartararo MotoGP : rookie dell’anno nella classe regina : Fabio Quartararo non fa quasi più notizia. La sua prima fila ad Aragon (Spagna), nelle qualifiche del 14° round del Mondiale 2019 di MotoGP, è ormai consuetudine e il francesino della Yamaha Petronas sembra essere l’unico a poter creare qualche pensiero al dominatore dei dominatori Marc Marquez. L’incedere di El Diablo è sempre molto efficace e rischioso ma vale, come si suol dire, il prezzo del biglietto. nella sua stagione da ...

VIDEO MotoGP - Qualifiche GP Aragon 2019 : highlights e momenti salienti. Marquez in pole position - Valentino Rossi 6° : Oggi pomeriggio sono andate in scena le Qualifiche del GP Aragon 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre al Motorland. Grande spettacolo e un solo unico dominatore, Marc Marquez ha conquistato la pole position con estrema autorevolezza infliggendo distacchi importanti a tutti gli avversari e domani sarà il grande favorito per la vittoria. A completare la prima fila sono le Yamaha di Maverick Vinales e di Fabio Quartararo mentre Valentino ...

VIDEO MotoGP - GP Aragon. Parla la KTM : “Non bloccheremo Zarco” : “Abbiamo provato a fare di tutto per Johann, ma le sue risposte erano sempre negative. Se una moto non ti piace, è rischioso correre. Continueremo a pagarlo fino alla fine del contratto, allo stesso tempo non lo bloccheremo se dovesse avere offerte da altri team: siamo pronti a liberarlo” a Parlare è Pit Beirer della KTM riguardo alla vicenda Zarco. Andiamo a sentire tutta l’intervista. VIDEO MotoGP, Parla BEIRER: “NON ...

VIDEO MotoGP - GP Aragon 2019 : i risultati delle terze libere. Rins il più veloce sul bagnato : Pista umida per la terza sessione di prove libere per la MotoGP nel GP di Aragon. A spuntarla, con gomme d’asciutto, è lo spagnolo Alex Rins che supera Maverick Vinales che aveva utilizzato quelle da bagnato. Miglior tempo delle FP3 in 1’55?934 proprio all’ultimo tentativo senza riuscire però a migliorare la sua undicesima piazza nella classifica combinata per l’uomo della Suzuki. VIDEO MotoGP, GP Aragon 2019: Rins IL PIÙ veloce ...

VIDEO MotoGP - GP Aragon 2019 : Yamaha all’inseguimento nelle prime prove libere : Sul tracciato di Aragon (Spagna), sede del quattordicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP, andranno in scena oggi le qualifiche e domani la gara. Valentino Rossi e la sua Yamaha sono apparsi in netta ripresa rispetto alle difficoltà dell’ultimo periodo. Il “Dottore” ha messo in mostra un’ottima confidenza con la M1 e i riscontri cronometrici sono stati confortanti. Tuttavia è sempre lo spagnolo Marc Marquez, leader ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Aragon 2019 : “Yamaha migliorata in accelerazione. Posso giocarmela” : Valentino Rossi può decisamente sorridere al termine della prima giornata di prove del GP d’Aragon, sede del quattordicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul circuito spagnolo il “Dottore” ha espresso una grande velocità nel secondo turno, dopo i tanti problemi delle FP1. Il nove volte iridato, infatti, nella seconda sessione ha trovato un gran feeling con il posteriore della Yamaha che, in termini di accelerazione, ha ...

MotoGp – Marquez mostruoso nelle Fp1 ad Aragon : la reazione del tecnico Petronas diventa virale [VIDEO] : Marc Marquez lascia senza parole tutti nel paddock di Aragon: la reazione del tecnico Petronas diventa virale E’ andata in scena oggi ad Aragon la prima giornata di prove libere del nuovo appuntamento della stagione 2019 di MotoGp. Al mattino, solo applausi per Marc Marquez, che nelle Fp1 ha fermato il crono sull’1.46.869, rifilando oltre un secondo al secondo classificato, Maverick Vinales. Un tempone, quello del campione del ...

VIDEO MotoGP - GP Aragon 2019 : highlights e azioni salienti delle libere. Yamaha e Valentino Rossi in grande ascesa : Le Yamaha si sono risvegliate nelle prove libere 2 del GP di Aragon 2019, tappa del Mondiale MotoGP 2019. Incredibile tripletta della scuderia di Iwata che ha stupito tutti sul complesso tracciato di Aragon e ha risposto a Marc Marquez che aveva letteralmente dominato la sessione mattutina infliggendo due secondi di distacco a tutti gli avversari. Maverick Vinales ha timbrato il miglior tempo in 1:48.014 montando la gomma media ...

