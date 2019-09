Terremoto | scossa di 4 | 3 nel salernitano

Profonda scossa di Terremoto in Campania : i dati INGV : Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 sulla scala Richter si è verificata alle 21.55 al Sud Italia, in Campania. Il sisma è avvenuto a una profondità elevata, a 325 km nel sottosuolo. Per...

Terremoto - scossa di magnitudo 4.3 in Campania : continua il weekend “ballerino” al Sud dopo le forti scosse in Albania : Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.3 ha colpito la Campania meridionale in serata, alle 21:55. La scossa si è verificata a 325km di profondità con epicentro nei pressi di Agropoli e Castellabate (Salerno). Nonostante la magnitudo non indifferente, la scossa non è stata avvertita dalla popolazione perchè l’ipocentro è stato molto profondo. continua, quindi, il weekend estremamente ballerino al Sud Italia dopo le forti scosse del ...

Terremoto - scossa di magnitudo 5.8 in Albania : avvertita anche in Puglia. Danni a Durazzo : Una scossa di Terremoto ha fatto tremare l’Albania pochi minuti dopo le 16. L’epicentro del sisma è segnalato dall’Ingv pochi chilometri a nord di Durazzo, nel mar Adriatico lungo la costa settentrionale del Paese delle Aquile, e una profondità di 20 km. La scossa – seguita da una forte replica di magnitudo 5 pochi minuti dopo – è stata avvertita distintamente anche in Puglia. Numerose le telefonate per chiedere ...

