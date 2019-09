Milan – Inter | le scelte di Giampaolo e Conte | le formazioni ufficiali

Milan-Inter live dalle 20.45 : Giampaolo lancia Leao titolare : Arriva alla quarta giornata una delle partite più attese dell'intera stagione calcistica italiana, il derby della Madonnina tra Milan ed Inter. Si presentano decisamente meglio i...

LIVE Milan-Inter - Serie A in DIRETTA : sorpresa nel Milan nell’undici iniziale - Conte con Barella : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.11 Leao messo subito dentro da Giampaolo, agirà da punta sinistra esterna con licenza di accentrarsi accanto a Piatek. 20.08 Ecco le formazioni ufficiali: Milan: G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Biglia, Calhanoglu; Suso; Piatek, Leao. Allenatore: Giampaolo. INTER: Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lukaku, ...

Diretta Serie A : il derby Milan - Inter fischio d'inizio alle 20.45 di Doveri : E' solamente la quarta giornata di campionato, ma il destino di una città è già ad un bivio. Il derby della Madonnina arriva con le squadre che presentano umori diametralmente opposti tra le tifoSerie. Le tre vittorie su tre gare giocate da parte degli uomini di Conte fanno ben sperare il popolo nerazzurro che invece ha faticato e non poco nel pareggio di Champions League ottenuto contro lo Slavia Praga. Il Milan dopo l'esordio di campionato da ...

È già MilanInter pure sui social : le wag infiammano il derby : Questa sera alle ore 20:45 il Milan di Marco Giampaolo e l'Inter di Antonio Conte scenderanno in campo al Meazza per dare via all'atteso derby meneghino, uno dei più affascinanti del mondo. Le due squadre sono separate da tre punti in classifica, dopo tre giornate, con i nerazzurri a punteggio pieno dopo le vittorie maturate contro Lecce, Cagliari e Udinese. I rossoneri, invece, sono fermi a quota 6 con una sconfitta all'esordio contro l'Udinese ...

Milan-Inter - Salvini alza la voce : “vietato abbattere San Siro” : “Stasera andrò allo stadio e porto allo stadio mio figlio come promesso. Ritengo che abbattere San Siro è un insulto alla cultura e alla storia, non solo calcistica ma della tradizione. San Siro è il calcio nel mondo, va bene il business però abbattere pezzi di storia non fa parte del mio modo di essere”. Sono le dichiarazioni di Matteo Salvini, leader della Lega, sul futuro dello stadio di San Siro. “Con Scaroni ci siamo ...

Serie A – Questa sera il derby Milan-Inter : sfida hot in tribuna - occhi solo per le wags [GALLERY] : Il derby tra Milan e Inter si fa hot: la sfida è tra wags in tribuna, chi vincerà? L’attesa sta per terminare: si disputerà Questa sera il derby tra Milan e Inter. Impossibile prevedere quale delle due squadre si aggiudicherà la vittoria, ma in attesa di scoprire cosa accadrà in campo, tutti i tifosi si rifanno gli occhi osservando le sexy wags che popoleranno la tribuna. Dalla fidanzata di Sensi, Giulia Amodio, alla dolce metà di ...

CorSport : Milan-Inter - 70mila spettatori e tanti vip : Saranno 70mila gli spettatori presenti a San Siro stasera, per il derby della Madonnina tra Milan e Inter. 2.500 posti nel terzo anello non sono stati messi in vendita per le vibrazioni. A pesare sul “quasi” tutto esaurito anche la concorrenza della fashion week e del concerto di Jovanotti a Linate, scrive il Corriere dello Sport. I settori riservati agli interisti sono tutti esauriti. E in tribuna ci saranno molti vip. Da Stoichkov ...

Damascelli : Milan-Inter - per Conte non ci sono alternative : vincere e basta : Stasera c’è il derby di Milano, e Antonio Conte non può perdere e nemmeno pareggiare, scrive Tony Damascelli su Il Giornale. Può solo vincere. “Perché Conte Antonio sa benissimo che stasera si giocano due partite, il derby, d’accordo, quello fa parte della storia del grande calcio non soltanto italiano, e l’altro derby, lui, l’allenatore, contro tutti, atteso malignamente all’inciampo, alla sbandata, secondo usi acidi dei nostri ...

