Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2019) “Ho mia moglie in travaglio”, ha detto Giovanni all’. “Non si preoccupi, la guido io”, ha risposto Daniele. Così undel 118 diha fatto dae, via telefono, ha aiutato una donna in fase di travaglio a partorire il suo secondo figlio. È successo a Recco, nella casa dei nonni, nella notte di mercoledì scorso. Poche ore prima la signora era stata visitata all’ospedale san Martino died era stata rimandata a casa perché il parto non sembrava imminente. Daniele Asso, questo il nome dell’infermiere che aveva risposto alladel marito della donna, è riuscito a tranquillizzare la madre e a istruire il marito per permettere il parto in attesa dell’arrivo del personale. L’, con voce rassicurante, ha detto alla donna di non avere paura: “Non si preoccupi di respirare e spinga quando sente che ha ...

GiovanniToti : Ascoltate con quanta umanità e professionalità l’infermiere e operatore del nostro 118 di #Genova ha gestito al tel… - fattoquotidiano : Genova, operatore del 118 ostetrico a distanza: fa nascere un bambino con una telefonata - Cascavel47 : Genova, operatore del 118 ostetrico a distanza: fa nascere un bambino con una telefonata -