Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2019) “? Anche il Pd dovrebbe riflettere seriamente, perché nella composizione attuale dell’esecutivo ci sono sicuramente persone di valore, ma ci sono pure anime morte. Ho incontrato Prodi a Cernobbio e gli ho detto, appunto, che questo è undi. Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De, nel suo consueto appuntamento settimanale su Lira Tv. “Sono tutti miracolati – continua – E l’idea che ci siano persone che dalla sera alla mattina vengano paracadutate nei ministeri a fare i ministri non può reggere in un Paese normale”. Desi esprime sul caso Sozzani e sul post pubblicato dall’ex deputato M5s Alessandro Di Battista, che ha invitato tutti a non nutrire fiducia per il Pd: “Io era tra quelli che avevano veramente una crisi di astinenza. Non vedevo l’ora di sentire di nuovo Di Battista, il villeggiante eterno. In ...

TutteLeNotizie : Conte2, De Luca: “Un governo mistico, ricco di miracolati”. Poi attacca M5s e Di Battista… - LucianaCiolfi : RT @fattoquotidiano: Conte2, De Luca: “Un governo mistico, ricco di miracolati”. Poi attacca M5s e Di Battista: “Un villeggiante eterno che… - geokawa : RT @fattoquotidiano: Conte2, De Luca: “Un governo mistico, ricco di miracolati”. Poi attacca M5s e Di Battista: “Un villeggiante eterno che… -