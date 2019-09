VIDEO Marc Marquez | GP Aragon 2019 | “Mi sono sentito subito forte | è una storia diversa

VIDEO MotoGP - GP Aragon 2019 : la caduta innocua di Marc Marquez nelle prove libere del venerdì : Marc Marquez è stato il mattatore del primo giorno di prove sul tracciato di Aragon (Spagna), sede del 14° round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato spagnolo, pur non avendo chiuso con il miglior crono delle FP2, Marc ha mantenuto il suo status di leader per costanza di rendimento e grande affinità con la Honda. Ecco che anche una scivolata in curva-8 è del tutto innocua e non va a intaccare le certezze dell’asso nativo di Cervera. ...

Diretta Pisa Cremonese/ Streaming VIDEO DAZN : Marconi a caccia dei gol decisivi : Diretta Pisa Cremonese Streaming video DAZN: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la terza giornata della Serie B.

VIDEO Valentino Rossi - GP Misano 2019 : giro lento già prima delle scaramucce con Marc Marquez? : Terrà banco a lungo il duello visto ieri nel corso delle qualifiche ufficiali del GP di Sa Marino di Misano, valido per il Mondiale della MotoGP: ripetute scaramucce nel giro lanciato tra Valentino Rossi e Marc Marquez e polemiche a non finire. E se il giro di Rossi fosse stato lento prima degli incroci con lo spagnolo? IL giro DI Valentino Rossi roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla ...

Lory Del Santo : "Marco Cucolo? Abbiamo festeggiato sei anni assieme" (VIDEO) : Lory Del Santo, stamattina, è stata la protagonista assoluta di una lunga intervista a 'Mattino 5'. Tra i temi affrontati, anche la scelta di prendere parte, lo scorso anno, al 'Grande Fratello Vip', dopo la morte del figlio Loren. Una scelta supportata anche dal figlio Devin: Se io prendo una decisione, sa che ci sono delle decisioni. Lui mi critica, con ironia, perché mi vorrebbe scalfire. Ma mi ha visto molto forte. Ogni persona è diversa, ...

VIDEO Mondiali basket - Marco Belinelli : “Mi prendo la responsabilità - la sconfitta è colpa mia” : L’Italia non è riuscita nell’impresa di sconfiggere la Spagna ai Mondiali 2019 di basket, la nostra Nazionale ha tenuto botta fino a tre minuti dal termine e poi si è dovuta arrendere nel finale dicendo addio alle possibilità di qualificarsi ai quarti di finale della rassegna iridata. Marco Belinelli ha faticato a esprimersi al meglio e ha rilasciato delle amare dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “C’è tanta rabbia, ...

Casting per un VIDEO di Renato Zero e per una web serie da girare nelle Marche : Selezioni in corso per la ricerca di comparse nonché di attori e attrici per il video musicale di uno dei cantanti italiani maggiormente amati dal pubblico, ovvero Renato Zero. Le riprese del video, diretto dal regista Stefano Salvati e prodotto da Daimon Film, verranno poi effettuate a breve a Ravenna. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di figure varie per la realizzazione di una web serie multimediale da girare nelle Marche. Un video ...

Martin Eden la conferenza stampa a Venezia 76 con Luca Marinelli e Pietro Marcello (VIDEO) : È il giorno di Martin Eden a Venezia 76 Siamo giunti anche al secondo dei tre film italiani in concorso a Venezia 76. Martin Eden è stato presentato poco fa al Palazzo Casinò nella conferenza stampa delle 14. Al ...

Filming Italy Best Movie Award 2019 i premiati a Venezia 76 (VIDEO) Marco Bellocchio - Alessandro Gassmann - Elena Sofia Ricci - Michelle Hunziker Salvatore Esposito… : Servizio a cura di Alberto Fuschi Dalla spiaggia dell’Hotel Excelsior del Lido di Venezia. Nel filmato esclusivo alcuni dei premiati del Filming Italy Best Movie Award 2019 premio collaterale di Venezia ...

VIDEO Marco Belinelli - Mondiali 2019 basket : “Contento di essere il 5° miglior realizzatore italiano di sempre” : Marco Belinelli, con i primi tre punti del match odierno contro l’Angola ai Mondiali di Cina 2019, è salito al quinto posto nella classifica dei migliori marcatori dell’Italia. Il giocatore dei San Antonio Spurs, ha raggiunto quota 2195 superando Renzo Bariviera, che tra il 1969 e il 1978 ha messo a segno 2193 punti, anche se dopo l’uscita di scena dai quadri della Nazionale ha continuato a giocare per quasi dieci anni ad ...

DIRETTA/ Juve Stabia Pisa - risultato finale 0-2 - VIDEO DAZN : la chiude Marconi! : DIRETTA Juve Stabia Pisa, streaming video DAZN: orario, quote, probabili formazioni e risultato live, Serie B 2giornata, oggi 1 settembre,.

Diretta Gubbio Virtus Verona/ Streaming VIDEO tv : parla Marco Maini - Serie C - : Diretta Gubbio Virtus Verona Streaming video e tv: risultato live del match di Serie C girone B. Sono appena due i precedenti della sfida di oggi.

Clarissa Marchese potrebbe aspettare un figlio da Federico - in un VIDEO si tocca la pancia : Clarissa Marchese, ex tronista di Uomini e donne e Miss Italia nel 2014, potrebbe essere in dolce attesa del suo primo bambino. E' questa la notizia che nel corso delle ultime ore sta facendo il giro del web e della rete, dopo che l'ex volto della trasmissione di Maria De Filippi ha postato delle stories, dove si vede un certo pancino sospetto, il quale lascerebbe pensare che possa attendere un bebè dal suo compagno Federico, conosciuto proprio ...