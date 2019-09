Renzi? Non è Demolition ManTassa su merendine | bibite e aerei

Conte : «Praticabile tassa su biglietti aerei e merende. Renzi Non è demolition man» : Il capo del governo alla festa di Fratelli d’Italia: « Salvini? Lega isolata in Europa, mollato pure da Orban»

Pd - Lotti spiega perché non ha seguito Renzi : “Resto nella casa del riformismo. Qui per riaffermare garantismo contro giustizialismo” : “Il luogo politico di un’autentica componente riformista è solo il Partito democratico, è qui che la nostra sfida può e deve trovare nuova linfa”. In un lungo intervento sul Foglio l’ex ministro dello Sport, Luca Lotti, spiega la sua decisione di rimanere nel Pd e di non seguire Matteo Renzi nella nuovo movimento ‘Italia viva‘. Nessuna lite personale, nessun ruolo da “spia” o da “cavallo di Troia”, ...

Governo - Renzi : abbiamo attaccato la spina - non la stacchiamo : Matteo Renzi: "Molti commentatori che parlano di Italia Viva insistono su un concetto stravagante: staccare la spina al Governo.

Renzi stroncato dall'amico Luca Lotti "Non so che senso abbia uscire dal Pd" : ''Nonostante la mia storia personale e nonostante tanti giornalisti e colleghi provino a dare letture surreali mi chiedo che senso abbia avuto far nascere il nuovo governo e subito dopo uscire dal partito'' Segui su affaritaliani.it

Sondaggi elettorali - Italia Viva al 4 - 4% : ma l’uscita dal Pd di Renzi Non piace agli italiani : Un Sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera evidenzia i consensi del nuovo partito di Matteo Renzi: Italia Viva si attesta al 4,4% dei voti, corrispondenti a circa 1,4 milioni di Italiani. Ma l'operazione di Renzi, con l'uscita dal Pd, non piace agli elettori: né a quelli del Pd né a quelli degli altri partiti.Continua a leggere

Matteo Renzi - il sondaggio-Pagnoncelli boccia Italia Viva : quanto vale - quanti voti ruba al Pd : Puntuale, come quasi ogni sabato, sulle colonne del Corriere della Sera ecco far capolino l'attesissimo sondaggio firmato da Nando Pagnoncelli. Va da sé, in una settimana come questa i riflettori di Ipsos sono puntati in primis su Matteo Renzi e sulla sua Italia Viva, la nuova formazione politica na

Lotti ha spiegato perché non ha seguito Renzi a Italia Viva : “Alla fine di una complessa settimana per la politica Italiana e dopo la formazione dei nuovi gruppi parlamentari di Italia Viva, credo sia giusto e doveroso per me spiegare le ragioni della mia convinta scelta di rimanere nel Partito democratico”. Luca Lotti, Renziano doc, già ministro dello Sport nel governo Gentiloni, scrive una lettera a Il Foglio per spiegare non ha seguito Matteo Renzi in Italia viva ed è rimasto nel partito di Nicola ...

Berlusconi : "Renzi Non è il mio figlio politico" : Silvio Berlusconi non vuole sentir parlare di Matteo Renzi quale suo “erede” politico. In un’intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera, il leader di Forza Italia parlando dell’ex premier e segretario del Partito Democratico sottolinea che "il suo percorso di vita è all'antitesi del mio". Dopo la caduta del governo gialloverde, inoltre, Renzi è ritenuto da Berlusconi "il principale artefice della nascita del governo più a sinistra ...

Italia viva : sondaggio Pagnoncelli - è al 4 - 4% - solo per 1 su 4 Renzi ha fatto bene : Roma, 21 set. (AdnKronos) – Italia viva, la nuova creatura politica di Matteo Renzi, è al 4,4%. Due terzi dei voti (64%) provengono dal Pd, il 12% da partiti di centrodestra, 12% da altre forze politiche e il 12% da astensionisti attratti dal nuovo soggetto politico. L’uscita da Pd dell’ex premier è giudicata positivamente solo dal 28% degli Italiani -uno su quattro- mentre il 52% ne dà una valutazione negativa; queste ...

Sondaggi - dopo la scissione Pd al 19%. Il nuovo partito di Renzi vale il 5%. Per un italiano su due non avrà effetti significativi sul governo : Quanto vale il nuovo partito di Matteo Renzi? Poco più del 5%. Lo sostiene l’istituto Demopolis , che tra il 18 e il 19 settembre ha condotto un Sondaggio per il programma Otto e Mezzo su La7. Secondo l’istituto guidato da Pietro Vento la Lega si conferma primo partito con il 33%, il Movimento 5 Stelle torna secondo con il 20,5% e supera di circa un punto il Pd. I dem, proprio per l’effetto della scissione, si attestano oggi al ...

Sgarbi : 'Questo è governo Grillo-Renzi - Zingaretti non può essere completamente c...' : Erano in pochi ad immaginare qualche anno fa che Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle potessero formare una maggioranza destinata a sostenere lo stesso governo. Proprio l'attuale situazione politica è finita sotto la lente d'ingrandimento di Vittorio Sgarbi. Da ospite di Otto e mezzo, il deputato e critico d'arte ha inteso manifestare quella che è la sua idea su quali siano le strategie politiche che si celano dietro i fatti che si sono ...

Renzi : "Italia Viva non staccherà spina al governo" : Italia Viva staccherà la spina al governo Conte 2? Lo pensano diversi osservatori, che non si spiegano altrimenti la scelta “tempistica” da parte di Matteo Renzi, che è uscito dal Partito Democratico fondando un suo partito. I bene informati sostengono che lo stesso premier Giuseppe Conte sia rimasto spiazzato da questa decisione, proprio perché Renzi è stato uno dei fautori dell’accordo tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico per la ...

Berlusconi : "Renzi Non è il mio figlio politico" : Silvio Berlusconi non vuole sentir parlare di Matteo Renzi quale suo “erede” politico. In un’intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera, il leader di Forza Italia parlando dell’ex premier e segretario del Partito Democratico sottolinea che "il suo percorso di vita è all'antitesi del mio". Dopo la caduta del governo gialloverde, inoltre, Renzi è ritenuto da Berlusconi "il principale artefice della nascita del governo più a sinistra ...

La7 - Giletti presenta la nuova stagione di Non è l’Arena : “Renzi e Salvini animali politici” : Parte domenica 22 settembre alle 20.30 su La7 la nuova stagione di ‘Non è l’Arena‘ con Massimo Giletti. Per l’attualità politica il primo faccia a faccia avrà come protagonista Matteo Renzi. “Voglio capire cosa vuole fare e dove vuole arrivare – spiega il conduttore – è il personaggio del momento. Lui e Matteo Salvini, possono piacere o meno, ma sono due veri animali politici”. La pagina di cronaca, invece, ...