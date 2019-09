Pokémon GO | un leak avrebbe svelato l' evento Esplosione di Polvere di Stelle

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 20 settembre 2019) La terza settimana dell'GO Ultra Bonus è attualmente attiva, e ha annunciato la quinta generazione di mostriciattoli della regione di Unova. A parte questo però, sembra che tra non molto all'interno del gioco possa arrivare anche un nuovochiamatodidi.Ilè emerso attraverso una video conferenza: in un fotogramma si può notare al di sotto una specie di foglio di calcolo in cui viene mostrata una data per questo, ovvero il 3 ottobre.Sembra quindi chedidiarriverà in anticipo questa volta: l'anno scorso ad esempio questoè arrivato nel gioco mobile a novembre.Leggi altro...

Eurogamer_it : Un leak avrebbe annunciato l'arrivo di un un nuovo evento in #PokemonGO. - nintubers : Gameplay, hack, leak, teorie e molto altro ancora a tema Pokémon lo puoi trovare qui, da IlSolga! Non perdetevi il… - infoitscienza : Un leak di 4chan aveva previsto Sirfetch'd esclusiva di Pokémon Spada, ecco altre info?! -