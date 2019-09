Migranti | Fico vede Tsipras | ‘non più rinviabile revisione Regolamento Dublino’

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2019) “La Grecia, come l’Italia, ha dato un contributo significativo in termini di accoglienza, ma si tratta di un fenomeno che deve essere affrontato dall’Europa in modo solidale e responsabile. Per questo non è piùladeldi Dublino sulle competenze e sugli obblighi inderogabili di tutti gli Stati membri”. Lo scrive su Facebook il presidente della Camera Roberto, dopo aver ricevuto a Montecitorio Alexis.“L’Europa si appresta a vivere una nuova fase – esordisce– con l’insediamento a breve della nuova Commissione europea. Ed è un momento cruciale per riflettere su come dovrà cambiare e quali politiche dovrà privilegiare. Bisogna costruire, con il contributo di tutti, un’Europa più unita, più solidale, più attenta ai bisogni delle persone e all’ambiente. è questo uno dei ...

