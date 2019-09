Governo Pd-M5s | prime grane | caos regionali e i due Matteo pronti

Sallusti attacca Travaglio e il Governo : 'Dio esiste e non vota Pd-M5s né legge il Fatto' : Duro attacco di Alessandro Sallusti contro il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio: al centro del mirino è soprattutto l'atteggiamento del direttore del Fatto, che secondo Sallusti, è troppo vicino al governo Conte. Nel mirino soprattutto il caso del deputato di Forza Italia Sozzani, e anche la possibile intesa tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle alle elezioni regionali in Umbria. L'attacco contro Travaglio e il ...

Diego Sozzani - la vendetta M5s sui franchi tiratori Pd : "O così o salta il Governo" - accelerazione kamikaze : L'agguato dei franchi tiratori sull'arresto del deputato di Forza Italia Diego Sozzani renderà "più rigida" la posizione di Luigi Di Maio e del M5s sul core business grillino di questo governo, il taglio dei parlamentari. L'approvazione, spiega Augusto Minzolini nel suo retroscena sul Giornale, dovr

Governo Conte - Di Battista avverte M5S : 'Non vi fidate del PD senza Renzi' : Non è un mistero che alle radici del Movimento Cinque Stelle l'ipotesi di un'alleanza con il Partito Democratico potesse essere vista come il fumo negli occhi. Il corso degli eventi, però, ha dato dimostrazione come le cose siano potute cambiare. C'è chi, però, come Alessandro Di Battista non abbandona le posizioni radicali e, da personalità in questo momento esterno alla politica, manifesta tutto il suo malessere rispetto all'idea che i ...

Centinaio - la verità sulla crisi : "In agosto non c'erano le condizioni per un Governo Pd-M5s - poi..." : La verità sulla crisi? "Ad agosto non c'erano le condizioni per un governo Pd-M5s". È Gian Marco Centinaio, ex ministro leghista, a svelare a Omnibus come sono andate le cose nel Ferragosto bollente che ha portato al ribaltone a Palazzo Chigi. Giuseppe Conte è rimasto premier, a cambiare è stato il

Sondaggi - Renzi porta via 3 punti al Pd. Ma anche il M5s soffre. Poca fiducia nel Governo : a farne le spese è il gradimento per Conte : E’ finito l’effetto ricostituente della nuova maggioranza per Pd e M5s. Per entrambi il Sondaggio settimanale di Emg per Agorà (Rai3) registra un tonfo: i democratici (che restano la seconda forza) crollano di quasi 3 punti, i grillini di poco più di un punto. Certo, il Pd una spiegazione ce l’ha: la fuoriuscita dell’ex segretario Matteo Renzi che secondo l’istituto diretto da Fabrizio Masia raccoglierebbe oggi, ...

Governo M5S-Pd : disegni di legge in sospeso - quali sono : Governo M5S-Pd: disegni di legge in sospeso, quali sono Dopo la fine della crisi di Governo e la conformazione del nuovo esecutivo (ultimata con le nomine di viceministri e sottosegretari) si può tornare a parlare di programmi e, ovviamente, di disegni di legge. Ne sono rimasti un bel po’ in sospeso, “vagando” nelle Commissioni parlamentari di competenza: è lì dove si gestano realmente i ddl e dove si trovano le principali ...

"Manderemo avanti il Governo" Renzi rassicura Conte - M5S e Pd : "E' evidente che abbiamo tutto l'interesse a mandare avanti il governo, lo abbiamo fatto nascere, ci sarà qualche voto in più, non qualche voto in meno". Lo ha affermato Matteo Renzi. "Il governo deve assolutamente fare la sua parte senza alcun problema. C'è... Segui su affaritaliani.it

Diego Sozzani - banchi vuoti in Aula. Il Governo ha evitato il primo scontro tra Pd e M5s : "Cose che capitano" : Il voto alla Camera sul forzista Diego Sozzani ha mostrato tutta la debolezza del nuovo governo Conte. Un bel pezzo di maggioranza, infatti, ha salvato l'azzurro indagato per corruzione e finanziamento illecito. Si tratta di oltre 49 deputati, la cui identità a causa del voto segreto non è nota, ma

Il Pd salva Sozzani dall'arresto M5S : "Conseguenze sul Governo" : "E' un fatto gravissimo che incide eccome sul rapporto di maggioranza". Con queste parole il senatore del M5S Mario Michele Giarrusso, interpellato da Affaritaliani.it, commenta la decisione dell'aula di Montecitorio di negare gli arresti domiciliari al deputato di Forza Italia Diego Sozzani. "Non... Segui su affaritaliani.it

Governo - Pd e M5s blindano il patto : “Il voto su Sozzani non si ripercuote sulla maggioranza” : Alla prima uscita in Parlamento è già allarme rosso in maggioranza? Il no della Camera agli arresti domiciliari per Diego Sozzani, deputato di Forza Italia indagato per finanziamento illecito, è il primo inciampo per il Governo Conte 2? Certo che no, assicurano dai partiti di Governo. Da una parte lo garantisce Alfredo Bazoli, che è stata la voce del Pd nel dibattito sulla richiesta del tribunale di Milano per il parlamentare berlusconiano. ...

Governo - Di Stefano : “Renzi? Ha fregato Zingaretti - non il M5s. Io non mi fido né di lui - né del Pd - né della Lega” : “Renzi e il suo nuovo partito? Ha fregato Zingaretti, perché di fatto gli ha fregato un paio di ministri e dei sottosegretari. Non ha certo fregato noi del M5s, se è vero che sosterrà il Governo Conte bis. Lo dico sinceramente: io non mi fido né del Pd, né di Renzi, né ovviamente della Lega“. Sono le parole del sottosegretario M5s agli Esteri, Manlio Di Stefano, ospite di 24 Mattino, su Radio24. E aggiunge: “L’unica cosa ...

Siciliani al Governo - la soddisfazione del M5S di Modica : Il M5S Modica esprime soddisfazione per la nomina di tutti i membri Siciliani al nuovo Governo Conte

Scissione Pd - l’ex Richetti : “Renzi doveva uscire prima e non fare accordo con M5s. Io e Calenda con lui? Ora ci divide Governo - ma mai dire mai” : “La Scissione di Renzi? Ha contribuito alla creazione di questo governo, allora i problemi risalgono a prima. Quindi doveva uscire prima. Enon dare il via libera all’accordo di governo con il Movimento 5 Stelle, così come aveva sempre spiegato”. A rivendicarlo è l’altro ex Pd, il senatore Matteo Richetti (ex renziano delle origini a sua volta, ndr), da giorni uscito dal gruppo Pd al Senato dopo non aver votato la ...