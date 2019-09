F1 | GP Singapore 2019 | risultato e classifica FP2 Hamilton in testa | Vettel 3° a 8

F1 - GP Singapore 2019 : semplice multa alla Mercedes di Hamilton per la benzina : Nessuna novità sul fronte GP di Singapore 2019, quindicesimo round del Mondiale di F1. Al termine del prove libere 1 la Mercedes di Lewis Hamilton è finita sotto investigazione per un valore anomalo relativo alla temperatura della benzina riscontrata sulla W10 del britannico. Il carburante aveva un valore non conforme alle norme (nel caso specifico l’articolo 6.5.2). Come era già avvenuto nel GP d’Austria, nel caso dell’Alfa ...

F1 - GP Singapore 2019 : programma - orari e tv delle qualifiche (21 settembre) : Domani, sabato 21 settembre, sono in programma le qualifiche del Gran Premio di Singapore 2019, quindicesima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1. C’è grande attesa a Marina Bay per le prove ufficiali che rappresentano probabilmente il momento più importante di tutto il fine settimana se si considera l’estrema difficoltà di sorpassare in pista in gara su un tracciato cittadino senza molti rettilinei. La Mercedes si presenta coi ...

F1 - GP Singapore 2019 : Lewis Hamilton sotto investigazione - benzina troppo fredda. Cosa rischia il britannico? : Lewis Hamilton è sotto investigazione. Il weekend riservato al GP di Singapore 2019 non è iniziato nel miglior modo per il Campione del Mondo che, dopo il terzo posto nelle prove libere 1, ha appreso la notizia di una possibile irregolarità sulla sua Mercedes: la benzina impiegata nella FP1 sarebbe infatti troppo fredda e non rispetterebbe i limiti imposti dal regolamento della FIA. Se il tutto venisse confermato, le Frecce d’Argento si ...

LIVE F1 - GP Singapore 2019 in DIRETTA : prove libere 2 - Vettel sfida Hamilton e Verstappen. Leclerc per risolvere i problemi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca prove libere 1 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Singapore 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa a Marina Bay. Pomeriggio di fuoco sul tracciato asiatico sotto la luce artificiale, i piloti avranno a disposizione 90 minuti di tempo per trovare il giusto feeling con la pista e andare alla ricerca della messa a punto perfetta in vista di ...

F1 - Risultato FP1 GP Singapore 2019 : Verstappen si prende la prima sessione davanti a Vettel. Problemi per Leclerc : La prima sessione di prove libere del GP di Singapore 2019 di F1 è terminata con la migliore prestazione di Max Verstappen che si è spinto con la sua Red Bull sull’ 1:40.259. Nel pomeriggio asiatico, ancora illuminato da luce naturale, l’olandese ha avuto la meglio della Ferrari di Sebastian Vettel di 167 millesimi a parità di gomma, in un interessante scambio di tempi che potrebbe essere l’inizio di una sfida accesa che si ...

F1 - GP Singapore 2019 : risultato e classifica FP1. Verstappen al comando - Vettel ottimo 2°. Problemi al cambio di Leclerc : Max Verstappen ha realizzato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Singapore 2019, tappa del Mondiale F1 che si corre sul circuito di Marina Bay. Il pilota della Red Bull ha confermato il pronostico della vigilia e ha stampato 1:40.259 riuscendo così a precedere Sebastian Vettel di appena 167 millesimi. Il tedesco si è dimostrato in palla con le novità portate dal Cavallino Rampante in terra asiatica ed è riuscito a precedere le due ...

F1 - GP Singapore 2019 : problemi al cambio sulla Ferrari di Charles Leclerc - Bottas sbatte contro un muro e distrugge la Mercedes : problemi al cambio per Charles Leclerc durante le prove libere 1 del GP di Singapore 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa a Marina Bay. Il monegasco è tornato in pista quando mancavano 35 minuti al termine della sessione utilizzando la configurazione classica della SF90 e non quella nuova portata dalla Ferrari per questo appuntamento in terra asiatica, il vincitore degli ultimi due Gran Premi ha purtroppo dovuto fare i conti con un ...

F1 in tv - GP Singapore 2019 : a che ora iniziano le prove libere. Programma - streaming e palinsesto : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE prove LIBERE DEL GP Singapore 2019 DI F1 ALLE 10.30 E 14.30 Con le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Singapore di oggi inizia il fine settimana di Marina Bay. Si inizia ufficialmente, quindi, con il 15esimo appuntamento del Mondiale 2019 su uno dei palcoscenici più affascinanti ed unici di tutto il calendario. Sotto i riflettori della città-stato asiatica è tempo di capire quale pilota o ...

LIVE F1 - GP Singapore 2019 in DIRETTA : prove libere 1 - esame importante per la Ferrari e Leclerc : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del GP Singapore (20 settembre) – La presentazione del GP Singapore – La Ferrari con un nuovo pacchetto aerodinamico Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Singapore, quindicesimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Marina Bay si andranno a definire gli assetti in vista delle qualifiche e della gara domenicale. Le Rosse ...

F1 oggi in tv - GP Singapore 2019 : orari prove libere - tv - streaming - programma SKY e TV8 : Ogg, venerdì 20 settembre, prenderà il via il weekend del GP di Singapore, tappa del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Marina Bay si prospetta un fine settimana particolarmente interessante e imprevedibile. La Ferrari, dopo aver vinto a Spa (Belgio) e Monza (Italia), dovrà fare i conti con le caratteristiche di una pista che sulla carta non dovrebbero esserle favorevoli. La SF90 ha dimostrato di soffrire tanto su circuiti ad alto carico ...

DIRETTA F1 - LIVE GP Singapore 2019 : orari prove libere - tv - streaming e programma : Inizia oggi ufficialmente il weekend del GP di Singapore di F1, quindicesima tappa del Mondiale 2019 di F1. Il tracciato di Marina Bay è un cittadino semipermanente che mette a dura prova sia le vetture che i piloti, infatti questo è quasi unanimemente considerato l’evento più stressante fisicamente di tutto il calendario dal punto di vista fisico. Si corre in notturna fin dalla prima edizione nel 2008, Mercedes ha fame di vittorie (solo ...

Charles Leclerc F1 - GP Singapore 2019 : “Amo i circuiti cittadini - punteremo al meglio possibile ma non sarà facile” : Charles Leclerc è senza dubbio il pilota sulla bocca di tutti. Le due vittorie consecutive conquistate con la Ferrari a Spa (Belgio) e Monza hanno confermato le sue grandi qualità, nonostante la sua giovane età. Il monegasco ha dato, infatti, dimostrazione di freddezza e velocità, prevalendo in due corse decisamente complicate sotto il profilo fisico e mentale. Ora sarà la volta di Singapore, sede del 15° round del Mondiale 2019 di F1 e sul ...