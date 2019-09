Tracklist | copertina e data d’uscita di Bridges To Buenos Aires dei Rolling Stones | un

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 19 settembre 2019) Dopo l'edizione speciale di Let It Bleed, lo storico album che festeggia i primi 50 anni a partire dal 31 ottobre, è tempo di inediti: il liveTodei, registrato nella capitale argentina il 5 aprile 1998, uscirà in un cofanetto l'8 novembre. In quel tempo la band di Mick Jagger si esibì in una cinque giorni presso il River Plate Stadium, e la raccolta in prossima uscita sarà la registrazione dell'ultima venue. Il live inedito sarà disponibile nei formati DVD, Bluray, e nei box che includeranno DVD + doppio CD, Bluray + doppio CD e anche in formato triplo vinile, nelle versioni translucent blue (in tiratura limitata) e nera. I video del live sono stati digitalizzati e restaurati dai nastri originali, mentre l'audio è stato mixato e rimasterizzato dai multitraccia. Audio e video, inoltre, saranno disponibili anche in formato ...

