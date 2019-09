Stretto di Messina | venerdì sciopero | disagi per chi dovrà traghettare

A Reggio Calabria un progetto ultra-avveniristico con un grattacielo di 179 metri in riva allo Stretto di Messina [FOTO] : Un progetto ultra-avveniristico per Reggio Calabria, per realizzare un porto turistico e un grande complesso attrattivo nella zona Sud della città, precisamente nella baia di Porto Bolaro, sulla rive dello Stretto di Messina. E’ l’idea di un gruppo di imprenditori locali che ha già investito nel territorio costruendo dieci anni fa il principale centro commerciale della città e sviluppando successivamente un approdo turistico che ogni ...

Messina - stretti stretti nella corriera sullo Stretto. Attraversarlo è un inferno quotidiano : Sarà pure un visionario Berlusconi ma il ponte sullo stretto, prima o poi, s’adda fare. Lo penso ogni volta che devo attraversare quel braccio di mare di circa 3 Km che perfino Grillo, in piena terza età (anagrafica e politica) ha fatto a nuoto. E come me, la devono pensare qualche centinaia di migliaia di “caronti” vacanzieri, sia che il guado avvenga per raccordo stradale sia per quello ferroviario, è sempre un inferno quotidiano. La Sicilia è ...

A Reggio Calabria lo straordinario spettacolo delle Frecce Tricolori sullo Stretto di Messina [GALLERY] : Le Frecce Tricolori hanno incantato oggi pomeriggio oltre 30.000 persone sul Lungomare di Reggio Calabria: la Pattuglia Acrobatica Nazionale è tornata in riva allo Stretto di Messina dopo diversi anni, per la prima volta con la novità della “Scintilla Tricolore”. L'articolo A Reggio Calabria lo straordinario spettacolo delle Frecce Tricolori sullo Stretto di Messina [GALLERY] sembra essere il primo su Meteo Web.

Tutta la verità sul ragazzo disperso nella bocca dello Stretto di Messina sul materassino : 6 ore in balia della corrente [DETTAGLI] : nella serata di Sabato 17 Agosto, la Guardia Costiera si è mobilitata nello Stretto di Messina per un ragazzo di 28 anni che era disperso in mare. Il giovane si era allontanato su un materassino dalla rinomata spiaggia di Scilla al tramonto, intorno alle 19:30, e una motovedetta della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria l’ha ritrovato all’01:05 della notte a circa 2 miglia al largo della costa, spinto verso nord dalla corrente ...

Tutta la verità sul ragazzo disperso nella bocca dello Stretto di Messina sul materassino : 7 ore in balia della corrente [DETTAGLI] : nella serata di Sabato 17 Agosto, la Guardia Costiera si è mobilitata nello Stretto di Messina per un ragazzo di 28 anni che era disperso in mare. Il giovane si era allontanato su un materassino dalla rinomata spiaggia di Scilla al tramonto, intorno alle 19:30, e una motovedetta della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria l’ha ritrovato all’01:05 della notte a circa 2 miglia al largo della costa, spinto verso nord dalla corrente ...

Scilla - 28enne si addormenta in mare sul materassino : ritrovato nello Stretto di Messina : Ha rischiato grosso un ragazzo di 28 anni che domenica pomeriggio a Scilla, in provincia di Reggio Calabria, è entrato in acqua con il suo materassino. L'intenzione del giovane, forse, era quella di concedersi un pizzico di riposo cullato dalle onde del mare. Ben presto però, quello che in un primo momento avrebbe dovuto essere un momento di relax, si è trasformato in un incubo per il giovane che, senza accorgersene, è stato trascinato al largo ...

Si addormenta nel materassino e finisce nello Stretto di Messina : salvato : Un 28enne è stato salvato nello Stretto di Messina dagli uomini della Guardia Costiera. Trascinato al largo dalle correnti

Si addormenta sul materassino e si perde : attraversa lo Stretto di Messina : Si addormenta sul materassino e si ritrova a largo dello Stretto di Messina. Una notizia che sembra tratta da una barzelletta ma che poteva costare caro e trasformarsi in una tragedia. La vicenda vede protagonista un giovane di 28 anni che è stato salvato nello Stretto di MessinaLe onde travolgono il traghetto nello Stretto di Messina in tempesta (VIDEO) dagli uomini della Guardia Costiera dopo essere stato trascinato a largo dalle correnti con ...

Le straordinarie acrobazie dei Delfini nello Stretto di Messina : immagini emozionanti da Reggio Calabria [VIDEO] : Ieri pomeriggio a Punta Pellaro (Reggio Calabria) un branco di diverse decine di Delfini ha dato spettacolo non lontano dalla costa orientale dello Stretto di Messina, incantando centinaia di osservatori. I Delfini popolano le acque dello Stretto di Messina quotidianamente, ma non è molto comune vederli giocare con salti e acrobazie così affascinanti e spettacolari. Ecco le immagini: Reggio Calabria, Delfini felici giocano a Punta Pellaro con ...

Traversata dello Stretto di Messina - 14enne diabetica arriva terza : Si è classificata terza per la categoria ‘ragazze’ nella Traversata dello Stretto di Messina. E’ l’impresa compiuta da Simona D’Andrea, 14enne di Catanzaro affetta da diabete di tipo 1, attraversando a nuoto lo specchio di mare tra Punta Faro e Villa San Giovanni. La sfida di Simona, tesserata con il Gruppo Atletico Sportivo di Catanzaro, non è stata solo affrontare i 6.2 chilometri di mare tra Sicilia e Calabria, ma ...