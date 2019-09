Si punta tutto sulla fotocamera del Samsung Galaxy S11 | ispirato dalla Deep Fusion di

Stasera tutto è possibile - arriva Stefano De Martino : anticipazioni e diretta della puntata di lunedì 16 settembre : Torna Stasera tutto è possibile, lo show della prima serata di Rai 2 giunto alla quinta edizione, in onda dal 16 settembre 2019. Cambio al vertice per la conduzione: Stefano De Martino subentra ad Amadeus alla guida del comedy show, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy tra le mura dell'Auditorium Rai di Napoli. Tvblog seguirà la puntata in liveblogging: segui la trasmissione con noi e rimani collegato per la recensione a fine ...

Mertens sa fare tutto : sa fare il centravanti - sa fare la seconda punta : Nell’esordio assoluto del Napoli nel rinnovato San Paolo post Universiadi – dal vivo colpiscono in positivo il colpo d’occhio più piacevole, i tabelloni elettronici e le sedute più comode – era importantissimo vincere. Lo era diventato ancor più dopo il brutto pareggio della Juve a Firenze, un risultato che se da un lato conforta su come la vincitrice degli ultimi otto scudetti non abbia ancora trovato il modo di ...

Raggi punta tutto su Conte : poteri speciali a Roma : Roma. Virginia Raggi, tornata dalla ferie, ha intrapreso una nuova battaglia. Per una volta davvero importante: poteri speciali per Roma. Più funzioni e più risorse per la Capitale, come a Parigi, a Berlino, a Londra e nelle altre gradi metropoli del globo. Appena iniziata la crisi di governo la sin

Gardaland – Tutto pronto per l’Oktoberfest : l’appuntamento dedicato alle specialità eno-gastronomiche bavaresi diventa tradizione [GALLERY] : Gardaland Oktoberfest: dal 14 al 29 settembre, diventa una tradizione l’evento ispirato al mondo enogastronomico bavarese diventa una tradizione Gardaland Oktoberfest, l’appuntamento dedicato alle specialità eno-gastronomiche bavaresi grazie al quale gli Ospiti potranno vivere lo spirito allegro del folklore bavarese e assaporarne i gusti senza rinunciare mai alle emozioni e all’adrenalina delle attrazioni del Parco. Dal 14 al 29 ...

“Sta con lui”. E sui social spunta il messaggio di Emma Marrone : tutto adesso è chiaro : Emma Marrone è fidanzata? Qualcosa adesso trapela. Circa due settimane fa, più precisamente il 22 agosto, il settimanale Chi lanciava lo scoop che vedeva Emma Marrone finalmente tornata in love. Lo spiffero della rivista diretta da Alfonso Signorini individuava nel bel modello norvegese Nikolai Danielsen il fidanzato della cantante salentina. A provare che tra i due fosse scattata la scintilla, delle foto in cui venivano immortalati in barca a ...

Samsung a IFA 2019 punta tutto sulla domotica con aspirapolvere - purificatore d’aria e sanificatore di indumenti : Samsung si è presentata a IFA 2019 con molte novità che riguardano più il settore della domotica che quello smartphone. In quest’ultimo caso si è parlato dell’Exynos 980, il primo chip smartphone prodotto dall’azienda sud coreana con modem 5G integrato. Del resto, per quanto riguarda gli smartphone, l’azienda aveva già annunciato i Galaxy Note 10 e Note 10+ giocando d’anticipo rispetto alla fiera tedesca. Il focus quindi ...

L’Isola di Pietro 3 slitta a fine ottobre? Mediaset punta tutto su Rosy Abate 2 : Potrebbero arrivare brutte notizie per i fan de L'Isola di Pietro 3 e di Gianni Morandi visto che la nuova stagione della fiction potrebbe andare in onda un po' più in là rispetto al previsto. Nelle scorse settimane si era parlato di una messa in onda prevista per settembre ma le cose sono cambiate in corsa e alla luce degli ultimi annunci sembra proprio che il famoso pediatra e la sua ciurma potrebbero slittare a fine ottobre prendendo il ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : i convocati della Francia. Si punta tutto su Julian Alaphilippe : Una sola punta, com’è ovvio che sia. Julian Alaphilippe sarà il grande favorito del Mondiale dello Yorkshire per la prova in linea maschile: il transalpino sarà sicuramente il capitano della Nazionale francese di Ciclismo. Oggi il commissario tecnico Thomas Voeckler ha annunciato sette degli otto nomi che saranno al via della gara il prossimo 29 settembre, in generale è stata scelta tutta la selezione transalpina. Le parole di Voeckler: ...

Perché il Pd ha deciso di puntare tutto sul ministero dell’Economia : Mattarella ha ricordato che adesso la parola spetta al Parlamento. Ma non saranno i numeri della fiducia, che è scontata, a garantire una navigazione tranquilla al Governo nato dal patto tra M5s e P

Il M5s punta tutto su Conte. Il Pd è al bivio - la Lega in attesa : All'indomani dell'endorsement di Beppe Grillo e della condizione posta sul tavolo con il Pd da Luigi Di Maio, il Movimento 5 stelle sembra puntare tutto su Giuseppe Conte. "O lui o il voto", è il mantra che riunisce le diverse anime del M5s, anche quelle più refrattarie all'accordo per un eventuale governo con il Pd, attorno alla proposta fatta ieri sera da Luigi Di Maio a Nicola Zingaretti. Proposta che al momento è stata respinta da parte di ...

Di Maio punta tutto su Conte premier : “Lui o voto”. Pd al bivio - Lega ancora in attesa : All'indomani dell'endorsement di Beppe Grillo e della condizione posta sul tavolo con il Pd da Luigi Di Maio, il Movimento 5 stelle sembra puntare tutto su Giuseppe Conte. "O lui o il voto", e' il mantra che riunisce le diverse anime del M5s, anche quelle piu' refrattarie all'accordo per un eventuale governo con il Pd, attorno alla proposta fatta ieri sera da Luigi Di Maio a Nicola Zingaretti. Proposta che al momento e' stata respinta da parte ...

Crisi - Conte attacca Salvini e punta al bis Di Maio e la «frittata» di Matteo M5S-Pd - Renzi : «Può accadere di tutto» : Il premier Conte strappa con Salvini e prepara la battaglia in Senato per il 20 agosto. Il M5S non svela ancora le carte, ma la retromarcia è improbabile. Attesa per le mosse di Zingaretti e del Pd, con Forza Italia alla finestra

Napoli - ora si punta tutto su James Rodriguez. Filtra ottimismo! : L’edizione odierna de Il Mattino titola: “Napoli, ora tutto su James“. Il quotidiano napoletano apre così la sua pagina sportiva. Dopo aver definito l’acquisto di Lozano si punta decisi su James Rodriguez. ADL potrebbe anche chiudere subito se volesse, cambiando la formula e inserendo magari un obbligo di riscatto nel caso in cui il colombiano arrivasse almeno a 25 presenze, invece non si muove: solo prestito, senza ...

Il nuovo Samsung Galaxy Note mette le ali al pennino e punta tutto sul video : Aspettando in foldable ecco il Galaxy Note numero dieci. Tre modelli presentati a New York, il pennino rimane il protagonista. Potenziato il comparto video. Prezzi a partire da 979 euro