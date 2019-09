Padre dimentica il figlio in macchina | tragedia a Catania | muore bimbo di 2 anni

Dimenticato in auto dal Padre - muore bimbo di 2 anni : Palermo, 19 set. (AdnKronos) - Un bimbo di appena due anni è morto oggi dopo essere stato Dimenticato, per oltre 5 ore, in macchina, dal padre. E' accaduto a Catania. Per il piccolo non c'è stato niente da fare. A dare l'allarme è stata la madre del bambino che era andata al nido a prendere il figli

Muore bimbo di 2 anni dimenticato in auto dal Padre : era convinto di averlo lasciato al nido : Un bambino di due anni è morto stamattina a Catania dopo essere stato per oltre cinque ore nell’auto del padre che si era dimenticato di lasciarlo all’asilo. L’uomo, 43 anni, è un dipendente amministrativo dell’università. È stata la moglie a chiamarlo, dopo essere andata all’asilo per prelevare il figlioletto. Il padre del bimbo si è precipitato trovando il piccolo esanime, lo ha ...

Gemellini morti in auto - dimenticati dal Padre. La madre lo difende : “È un grande uomo” : "È stato un incidente orribile e ho bisogno di lui al mio fianco per superarlo insieme”, ha detto Marissa, madre di Luna e Phoenix, i due Gemellini di un anno dimenticati dal papà Juan venerdì scorso in auto a New York. I piccoli sono morti dopo 8 ore di agonia. “Questo è il mio peggior incubo in assoluto, ma lui è un grande padre” ha aggiunto la donna.

Non dimenticare Padre Dall'Oglio. Per i familiari "non si è indagato abbastanza" : Per non dimenticare il dramma di un prete coraggioso, Padre Paolo Dall’Oglio, e quello della martoriata Siria, il Paese che lui amava. Per non subire un silenzio reticente e per esigere verità e trasparenza. Parlando di lui al presente, con dolore e speranza. E soprattutto con la determinazione a non arrendersi ai proponitori, diretti o indiretti, di “verità” di comodo.C’è tutto questo nella ...