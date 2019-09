Ora è caccia ai clienti del pezzotto | attraverso l’ip o le carte di pagamento

Ponte MOrandi - i Benetton ci hanno messo un anno per cacciare il loro manager : Alla fine sono arrivate le dimissioni. Lascia Giovanni Castellucci, amministratore delegato di Atlantia dopo un consiglio di amministrazione fiume quello di Atlantia, cominciato poco dopo le 15. Il consiglio d'amministrazione di Atlantia ha deliberato di trasferire in via temporanea, fino alla nomin

Una donna cerca di offrire la cena a un gruppo di senzatetto ma il ristOrante li caccia : Shannon Gridley, 44enne di Louisville, nel Kentucky, si trovava alla guida della sua auto quando, attraversando un sottopassaggio, ha notato un gruppo di senzatetto. “È un luogo dove di solito trovano riparo”, ha raccontato la donna a Whas Tv. E Shannon ha deciso di aiutare quelle persone: “Mi sono avvicinata e ho chiesto loro se avessero fame, ovviamente hanno risposto di sì”. Così la donna ha invitato 20 persone in un ...

Cacciari su Salvini : Agli ignOranti il potere dà ubriacatura : Il filosofo, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, attacca frontalmente il leader della Lega: "Non ha più una leadership solida nella Lega". A Massimo Cacciari, Matteo bnon è mai piaciuto, visto che spesso e volentieri ha trovato il modo di attaccare senza mezzi termini il capo politico del Carroccio. L'antipatia del filosofo verso l'ex ministro dell’Interno è cosa nota e nella puntata di martedì sera di Otto e mezzo, l'accademico ha avuto ...

AncOra sassi contro bus : vetro in frantumi - caccia a 2 giovani : Roma – Lancio di sassi contro un autobus a Roma. E’ successo Ancora. Ieri infatti, intorno alle 20, i Carabinieri di Acilia sono dovuti intervenire in via di Saponara 160 per il danneggiamento di un bus, sembra da parte di due ragazzi. Si tratta di un mezzo della linea 03 che in quel momento stava svolgendo la sua normale corsa. I due giovani hanno lanciato dei sassi contro la porta anteriore destra, rompendo il vetro e dandosi ...

Salvini - un anno di tweet contro i boss. Ma i cacciatori di Messina Denaro aspettano ancOra gli straordinari : L'antimafia spot dell'ormai ex ministro dell'Interno. Dopo l'inaugurazione show del commissariato di Corleone mancano gli uomini per fare una volante

Caccia a un rapinatore seriale a Roma - 6 colpi in mezz'Ora : Sei rapine tra le 12.30 e le 13 di ieri tra le zone Ostiense e Testaccio, nella Capitale. La descrizione fornita è sempre la stessa: un italiano a volto coperto che, dopo aver accostato lo scooter, entra nei negozi armato di pistola. Rapinati nell'ordine il supermercato Carrefour in via Giacomo Bove, il supermercato Todis e la farmacia di via Ostiense. Poi ancora una farmacia in via Giovanni Branca, una tabaccheria in via Cecchi e un ...

Sarah Ferguson - "cacciata" da BalmOral dal principe Filippo - : Roberta Damiata Era arrivata al castello di Balmoral insieme al principe Andrea, con cui si diceva ci fosse aria di riappacificazione, ma Sarah Ferguson è stata costretta a lasciare di fretta e furia la Scozia per l'arrivo del principe Filippo suo acerrimo nemico La Duchessa di York, Sarah Ferguson, è stata costretta a lasciare Balmoral dopo l’arrivo del Duca di Edimburgo, il principe Filippo, marito della regina Elisabetta, che ha ...

Ciclismo - Europei 2019 : Marta Bastianelli a caccia della doppietta nella prova in linea femminile - le azzurre sfidano la cOrazzata olandese : La penultima giornata degli Europei 2019 di Ciclismo su strada, in corso di svolgimento ad Alkmaar (Paesi Bassi), si chiuderà con uno degli appuntamenti più attesi del programma: la prova in linea femminile della categoria Elite. Rispetto al settore maschile caratterizzato dalle tante assenze, la competizione vedrà al via tutte le protagoniste di primo piano del panorama internazionale, in una gara che si annuncia particolarmente incerta ed ...

Reggio Emilia - barista 24enne uccisa a coltellate. Caccia aperta all’assassino : è un senza fissa dimOra di 34 anni : Un 34enne, senza fissa dimora, di origine marocchina. E’ stato individuato ma è ancora in fuga l’assassino di Hi Zhou, la barista cinese 24enne che ieri pomeriggio, intorno alle 18, è stata uccisa a coltellate in via XX settembre a Reggio Emilia. La questura ha diramato un ordine di cattura in tutta Italia e inoltrato la segnalazione alle frontiere. L’ultimo avvistamento del fuggitivo, grazie alle telecamere di videosorveglianza, è ...

Reggio Emilia - ragazza uccisa a coltellate nel bar dove lavOrava. È caccia all'uomo : Diverse coltellate, sferrate all'improvviso, che hanno ucciso una giovane ragazza e poi la fuga. Con una caccia all'uomo in tutta la città. Sembrava un tranquillo e sonnacchioso...

Sicurezza bis - Salvini a caccia di voti. Sfida in aula - maggiOranza a rischio : Nella maggioranza scommettono che alla fine filerà tutto liscio ma il livello d'attenzione è alto. Fra oggi e domani dovrebbe essere votata la fiducia sul Decreto Sicurezza bis che...

Su una frequentatissima spiaggia - ristOratore caccia una coppia di nudisti a colpi di fucile : Un ristoratore di una delle spiagge più belle della Corsica, sulla spiaggia di Cartaggio, nella città di Porto Vecchio, accecato dalla rabbia per la presenza di un gruppo di nudisti, ha iniziato a sparare contro una coppia. Il ristoratore si era prima avvicinato minaccioso al gruppo di nudisti intimandogli di abbandonare la spiaggia. Vista la resistenza di alcuni di loro ha imbracato un fucile e ha iniziato a sparare ...

UeD - Sonia Lorenzini si sfoga : “Cacciata da una signOra” - ma è lei sotto accusa : Uomini e Donne, Sonia Lorenzini protagonista di uno spiacevole episodio: il racconto dell’ex tronista Spiacevole episodio per Sonia Lorenzini di Uomini e Donne. L’ex tronista è stata infatti mandata via, pare in malo modo, da un santuario. Lei si trovava lì per scattare delle foto, perché, ha spiegato, il posto è davvero molto bello. Non […] L'articolo UeD, Sonia Lorenzini si sfoga: “Cacciata da una signora”, ma è ...

Sabrina Ghio furibonda : “Cacciata dal ristOrante perché ero con la mia bimba” : La serata a Poltu Quatu di Sabrina Ghio è stata un disastro. La ex ballerina di “Amici” si è vista respingere dal ristorante in cui avrebbe voluto cenare con il fidanzato Carlo Negro e con la figlia Penelope. Il motivo? A suo dire nel locale non accetterebbero bambini. Nelle storie di Instagram ci è andata giù pesante, prendendosela in un primo tempo con tutta la Sardegna. Salvo poi ritrattare: “E’ una terra magnifica, ...