Napoli | il miracolo di San Gennaro riesce a metà Niente segno di pace tra De Luca e De

LIVE Napoli-Liverpool 0-0 - Champions League in DIRETTA : miracolo di Meret che dice no a Salah : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 72′ Allan pare essersi ripreso, congelato il cambio con Elmas. 71′ Crampi per Allan che potrebbe uscire a breve. 70′ Llorente ora si trova a fungere da boa per far salire la squadra, ma il LIVErpool sta alzando pericolosamente i ritmi. 68′ Koulibaly ferma un triangolo tra Firmino e Mané, partitone del giocatore del Senegal. 67′ Il Napoli sostituisce Lozano con ...

Live Napoli-Liverpool 0-0 Miracolo di Adrian su Mertens : È la notte di Napoli-Liverpool. Un anno dopo, azzurri e Reds si ritrovano allo stadio San Paolo: in palio la leadership nel gruppo E di Champions League. In avvio Reds...

LIVE Napoli-Liverpool 0-0 - Champions League in DIRETTA : Mertens vicino al vantaggio ma ferma tutto il miracolo di Adrian : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62′ Koulibaly ferma un contropiede e parte in avanti servendo Mertens che però sbaglia il passaggio di ritorno. 60′ Ancora Callejon, fa ammonire Milner che è entrato in ritardo sul giocatore campano. 59′ Van Dijk ferma uno contro uno Lozano sulla fascia destra. 58′ Salah liscia un pallone clamoroso su un splendido lancio da centrocampo. 56′ Giallo per Robertson ...

Napoli - il miracolo della bimba africana : dal Kenya al Monaldi per un intervento al cuore : Dal Kenya all'Ospedale Monaldi di Napoli per un delicato intervento che le ha salvato la vita. Una bimba, nata all'inizio di maggio 2019, a sole tre settimane di vita è stata...