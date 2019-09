Misurare in acqua le micro e nanoplastiche con le pinzette Raman

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2019) I ricercatori dell’Istituto per i processi chimico-fisici del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ipcf) di Messina hanno applicato per la prima volta leottiche combinate con la spettroscopiaTweezers, RT) allo studio delle(< 20 µm) e nano (< 1 µm) particelle plastiche indi mare. Il lavoro è pubblicato su Environmental Science and Technology. “Leottiche, inventate dal premio Nobel Arthur Ashkin negli anni ’80, consentono di intrappolare e manipolaree nanostrutture in ambiente liquido sfruttando le deboli forze che la luce esercita sulla materia”, commenta Onofrio Maragò, ricercatore del Cnr-Ipcf e pioniere nel campo dell’intrappolamento ottico di nanostrutture. La tecnica innovativa presentata dl Cnr-Ipcf permette una maggiore comprensione del fenomeno dellenegli ecosistemitici. “La combinazione ...

