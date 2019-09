Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2019) Ildell’è in drammatico, ormai da tempo e non dà segni di svolta, anzi. La crisi è profonda ma pare che nessuno se ne accorga, almeno a guardare le scelte dei governi, le strategie delle casemobilistiche. Tutti ricordiamo le recenti critiche di Fca e VW all’elettrica, salvo cambiare completamente rotta dopo pochi mesi. Negli ultimi anni, come dei pugili suonati, i governi sono finiti nell’angolo dove hanno continuato a incassare colpi senza reagire, dando la colpa alle contingenze internazionali, alla crisi produttiva europea in generale, quando – come al solito – le cause delle sonore legnate erano lontane e altrove. Per molti anni le causemobilistiche, sotto l’ombrello dei vari Stati nazionali, hanno continuato a macinare profitti senza fare innovazione, a portare a casa guadagni non commisurati agli investimenti, pensando di poter mungere all’infinito ...

ispionline : In #Cina le auto elettriche stanno prendendo piede nel mercato domestico. Negli ultimi anni le vendite sono cresci… - ilfattoblog : Mercato auto in calo? Anziché piangersi addosso investiamo rapidamente nell’elettrico - Cascavel47 : Mercato auto in calo? Anziché piangersi addosso investiamo rapidamente nell’elettrico -