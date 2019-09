Kevin Spacey | è morto uno degli uomini che l' aveva accusato di molestie

"Così ho convinto Kevin Spacey a venire a Roma a recitare la mia poesia" : Contattare e convincere il due volte premio Oscar Kevin Spacey, più conosciuto come il Presidente Underwood di The House of cards, di recente scagionato dalle accuse di molestie sessuali per il ritiro delle medesime, a recitare a Roma a Palazzo Massimo nella sede del Museo Nazionale Romano lo scorso venerdì 2 agosto alcuni dei suoi componimenti ispirati al Pugilatore a riposo, la statua bronzea attribuita a Lisippo, uno dei più importanti ...

Il compleanno dell'"esubero" Kevin Spacey - : Paolo Giordano di Paolo Giordano Sessant'anni tondi tondi eppure è il suo compleanno più triste. Kevin Spacey li compie oggi e forse sta peggio dell'anno scorso quando era nel pieno del bombardamento per le sue presunte molestie sessuali per di più intercontinentali, visto che è stato accusato sia negli States che in Gran Bretagna. Ora che il procedimento penale aperto dopo le dichiarazioni di William Little di Nantucket ...

Kevin Spacey - i 60 di un attore cult con una pesante ombra : La parola chiave è riabilitazione. Kevin Spacey oggi compie sessant'anni. Una settimana fa le accuse in uno dei processi che lo vedevano imputato, quello di Nantucket, sono cadute. Non perché la sua non colpevolezza sia stata provata al di là di ogni dubbio, ma perché William Little, la vittima, si è rifiutata di proseguire la sua testimonianza. Per Spacey rimangono ancora due casi giudiziari aperti (uno nel Regno Unito, un altro negli Stati ...

Kevin Spacey - cadono le accuse di molestie e aggressione : La presunta vittima ha ritirato la denuncia contro l'attore. Le molestie, secondo quanto raccontato inizialmente dal ragazzo, sarebbero avvenute nel 2016. I procuratori del Massachusetts hanno lasciato cadere le accuse di molestie sessuali e aggressione contro Kevin Spacey. L'attore premio Oscar era stato denunciato dal 18enne William Little, un cameriere di un bar di Nuntucket. Il giovane ha infatti ritirato la denuncia dopo aver ...