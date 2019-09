Israele | l' era Netanyahu al capolinea Persino gli Usa pronti a mollarlo

Israele in stallo. Per il Generale - il Russo e il Re l'ipotesi di un'improbabile coesistenza : Israele, le grandi manovre post elettorali sono iniziate. Con un “Re” (Benjamin Netanyahu) senza maggioranza e forse senza più “trono”, e un Generale (Binyamin Gantz) che aspira a essere a capo del primo governo dell’era post-Netanyahu. Tra il Re e il Generale c’è il convitato di pietra, il kingmaker che tutti cercano e corteggiano: il “Russo” (Avigdor Lieberman).Sembra la ...

Elezioni Israele - con Gantz e Netanyahu alla pari - Lieberman si scopre moderato e propone “l’unità nazionale” : Al “Mago” stavolta la magia è riuscita soltanto a metà. Benjamin Netanyahu, il dominus della politica in Israele negli ultimi 12 anni, non è riuscito a portare la sua Alleanza verso la maggioranza dei 61 seggi. Cosa che lo avrebbe tenuto alla guida del governo ma che soprattutto gli avrebbe permesso di schivare i procedimenti giudiziari che lo aspettano all’inizio di ottobre. A conteggio quasi terminato (92%) è evidente “che Netanyahu ha fallito ...

Israele - Gantz inconterà Lista araba : 3.21 Benny Gantz leader del partito centrista israeliano Blu e Bianco ha parlato al telefono con il leader della Lista araba unita, Ayman Odeh i due esponenti hanno concordato di incontrarsi. Lo riporta il Times of Israel, dopo la chiusura delle urne e gli exit poll che danno in lieve vantaggio Blu e Bianco sul Likud del premier uscente Benjamin Natanyahu. Secondo l'emittente Channel 13, la Lista unita avrebbe conquistato 15 seggi su 120nella ...

Exit poll Israele - Netanyahu senza maggioranza : testa a testa con l’ex generale Gantz : Il partito Blu-Bianco di Benny Gantz è in testa alle elezioni con 33 seggi alla Knesset contro i 31 attribuiti al Likud del premier uscente, secondo i primi Exit poll pubblicati dalla tv Canale 13 al termine del voto

Il voto in Israele è un referendum su re Bibi. Il generale Gantz in leggero vantaggio : Sui giganteschi manifesti che tappezzano Israele appare con un viso sorridente, rassicurante. Il viso di un “re” che nell’ultimo decennio ha governato senza ostacoli, ininterrottamente, il suo “regno”: Israele. Ma fuori dai manifesti e dalle uscite pubbliche, Benjamin “Bibi” Netanyahu è tutt’altro che un “re” certo dell’ennesima investitura nelle elezioni di domani. I ...

Elezioni Israele 2019 : data - candidati e ultimi sondaggi. Chi vincerà? : Elezioni Israele 2019: data, candidati e ultimi sondaggi. Chi vincerà? Elezioni Israele 2019: sono le quarte Politiche in sei anni quelle che si terranno domani martedì 17 settembre 2019; come non mai, è alto il rischio per Netanyahu di perdere il potere. Elezioni Israele 2019: un quadro politico tradizionalmente instabile e frammentato Dal 2013 a oggi gli elettori israeliani sono stati chiamati a rinnovare la Knesset ben quattro volte. ...

Israele-Libano - la frontiera esplosiva. E in mezzo - i caschi blu italiani : Una calma armata dopo la tempesta. E in attesa di una resa dei conti che non si limiterà alla “guerra dei droni”. È solo questione di tempo ma la frontiera Nord d’Israele tornerà a “esplodere” e a diventare l’epicentro di un nuovo conflitto in Medio Oriente. Basta ascoltare il ministro della Sicurezza nazionale dello Stato ebraico, Guilad Erdan: “Se c’impegniamo in un massiccio ...

Scambio di missili Israele-Libano - tensione alle stelle. Netanyahu : “La pagheranno cara” : tensione altissima al confine tra Israele e Libano. Hezbollah ha lanciato missili anticarro contro una base militare israeliana nei pressi della caserma di Avivim (nel nord di Israele), rivendicando di aver distrutto un veicolo veicolo militari e di aver ucciso e ferito gli occupanti. Israele ha risposto lanciando 40 razzi secondo fonti libanesi, un centinaio secondo i militari dello Stato ebraico, sui dintorni del villaggio di Maroun al Ras, ...

Hezbollah vera spina nel fianco di Israele : Sono ripresi da pochi giorni i raid aerei di Israele contro alcune basi militari filo-iraniane in Siria e in Libano. L’ultimo, qualche giorno fa, ha colpito il gruppo del “Fronte Popolare di Liberazione della Palestina – Comando Generale”, fazione palestinese alleata e finanziata dall’Iran, nella valle del Bekaa, settore nord del Libano. Contemporaneamente, con l’ausilio di alcuni droni, gli israeliani hanno ...

Israele permetterà alla deputata statunitense Rashida Tlaib di entrare nel paese : Israele permetterà alla deputata statunitense Rashida Tlaib di entrare nel paese per ragioni umanitarie. Tlaib è una delle due deputate Democratiche a cui ieri Israele aveva negato l’ingresso per via del loro appoggio al movimento Boicottaggio, disinvestimento e sanzioni (BDS), la

Il governo di Israele negherà l’ingresso nel territorio israeliano a due deputate americane Democratiche : Il governo di Israele ha annunciato che negherà l’ingresso nel territorio israeliano a due deputate americane Democratiche, Ilhan Omar e Rashida Tlaib, che fra due giorni dovevano iniziare una visita ufficiale in Israele e Palestina. La notizia era stata anticipata

Israele - le politiche illegali contro i palestinesi : demolire e sgomberare : All’alba del 22 luglio le forze israeliane hanno avviato la demolizione di decine di abitazioni a Sur Baher, un sobborgo di Gerusalemme Est, nei Territori palestinesi occupati. Nessuna novità, purtroppo, se non l’accelerazione della politica israeliana di sgomberare sistematicamente con la forza i palestinesi nei Territori occupati. Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA), negli ...