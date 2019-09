Catania | muore bimbo di due anni dimenticato in auto dal papà

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2019) Palermo, 19 set. (AdnKronos) – Undi appena dueè morto oggi dopo essere stato, per oltre 5 ore, in macchina, dal padre. E’ accaduto a. Per il piccolo non c’è stato niente da fare. A dare l’allarme è stata la madre del bambino che era andata al nido a prendere il figlio senza trovarlo. Quando ha chiamato il marito, che lavora all’Università nel settore amministrativo, l’uomo è corso ma per il piccolo era troppo tardi. Al Policlinico non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Indaga la Polizia. L'articolodi dueindalCalcioWeb.

