A Messina laureati candidati per diventare spazzini

(Di giovedì 19 settembre 2019) Ci sono anche giovania fare richiesta per. E sono tante, troppe, le storie che parlano die non che non trovano lavoro in Sicilia. C’è anche il lavoro di operatore ecologico quindi tra i sogni nel cassetto. Un posto a tempo indeterminato. Migliaia di ragazzi hanno preso d’assalto via Dogali, nella Città dello Stretto, per presentare la domanda che permetterà loro, se dovesse superare la selezione, dioperatore ecologico. Ma é solo una speranza per i 2050nella selezione diservizi, solo 100 saranno chiamati a lavorare come netturbini. «Ci servonoe personale per la raccolta porta a porta, per questo abbiamo messo il limite d’età a 40 anni, perché in azienda abbiamo un’età media che supera i 53 anni», ha spiegato Pippo Lombardo, presidente della partecipata del Comune. Limite che però non ha ...

