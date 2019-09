Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Roma – E’ di 6 spacciatori finiti in manette il resoconto di una precisa attività antiscattata in via Giovannie che ha visto impegnati idella Compagnia Roma Piazza Dante. Sequestrate diverse decine di dosi di hashish e marijuana e identificati numerosi compratori, tutti segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, quali assuntori. Sorvegliati speciali gli ormai tristemente famosi “” ma anche la fitta rete di strade che dalla laterale della stazione Termini si inoltra verso il cuore dell’Esquilino. Agli arresti sono finiti 6 cittadini africani: 3 del Gambia, 1 del Senegal e 2 della Tunisia, di età compresa tra i 19 e 32 anni, tutti senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, colti in flagrante a spacciare in strada, avvicinando giovani e passanti. Gli ammanettati sono stati portati nelle varie caserme e trattenuti nelle camere di ...

romadailynews : Retata dei Carabinieri contro spaccio droga: nel mirino ballatoi di via Giolitti: Roma – E… - amedeoiossa1 : RT @Mister_Sarri: La notizia dell'arresto di 12 nostri capi ultrà può essere una scusa fantastica da utilizzare in caso di sconfitta con l'… - LeFonti_Group : RT @e_borsa: ??In ribasso quasi dell'1% #PiazzaAffari ?? Petroliferi in rally sulla scia del rialzo dei prezzi dopo l'attacco yemenita agl… -