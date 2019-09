Maxi operazione antipirateria in tutta Europa | nel mirino le IPTV illegali

Maxi operazione europea contro le tv pirata. Coinvolti 5 milioni di italiani : Un’ operazione europea contro le tv pirata ha portato all’oscuramento delle IPTV, sistema che, convertendo il segnale analogico della pay tv, lo trasforma illegalmente in segnale web-digitale. L’ operazione , battezzata “Eclissi”, ha portato all’individuazione e all’oscuramento del sistema che converte il segnale analogico della pay tv, trasformandolo illegalmente in segnale web-digitale.I numeri ...

Pirateria tv online - Maxi operazione in tutta Europa : sequestrata ed oscurata la piattaforma abusiva Xtream Codes : È stata sequestrata e oscurata la piattaforma online Xtream Codes e oltre 700 mila utenti online sono stati inibiti alla visione. Un provvedimento che rientra nella maxi operazione in corso in queste ore in tutta Europa nei confronti della più rilevante organizzazione clandestina mondiale ideatrice e principale responsabile della capillare diffusione illegale via Internet delle emittenti televisive a pagamento, le cosiddette Iptv (Internet ...