Mauro Corona elogia Salvini | ' Ha avuto coraggio | mi ha infastidito viscidità degli altri'

Io e te - Bianca Berlinguer svela su Cartabianca : 'Mauro Corona ci sarà' : Oggi, giovedì 5 settembre, Bianca Berlinguer, giornalista e conduttrice di CartaBianca è stata ospitata da Pierluigi Diaco nel salotto pomeridiano di Io e te in onda su Rai 1. Con lei si è iniziato a parlare proprio di lavoro e della carriera di giornalista televisiva svelando che non ha mai scritto nulla "a tavolino" ma che prima di andare in onda si informa, si documenta e si prepara le domande per gli ospiti e poi lascia che tutto accada ...

#Cartabianca - Mauro Corona presente dalla seconda puntata : UPDATE ORE 23.30 - Nel corso della prima puntata di #Cartabianca è la conduttrice Bianca Berlinguer a chiarire la situazione di Mauro Corona: "Non avete visto Mauro Corona stasera, ma per i tanti che lo apprezzano, dal 10 settembre, dalla prossima puntata, Mauro Corona tornerà nostro ospite. Così sentiremo cosa pensa di quello che è successo questa estate". Mauro Corona non c’è. Il nome dello scrittore non compare nell’elenco degli ...

Mauro Corona imbraccia la motosega ed ecco cosa viene fuori : In pochi lo sanno ma la star di “Cartabianca” Mauro Corona, oltre ad essere un alpinista e uno scrittore è anche uno scultoreo ligneo. Un Cristo di legno alto quattro metri con le braccia aperte è la sua ultima opera artistica, nata con una motosega ed eretta vicino al Rifugio Casera Mela, uno dei posti preferiti dell’artista, in provincia di Pordenone. Ma non è un caso che Corona abbia scelto questo luogo. Infatti l’enorme albero su ...

Mauro Corona : “In tv non sono libero : quando ho provato ad attaccare Zingaretti dicendo che è peggio di Renzi mi hanno silenziato” : “Quello che mi resta da vivere voglio passarlo sulle mie montagne a fare scalate, leggere libri e a volte scriverne qualcuno”, aveva dichiarato lo scorso giugno Mauro Corona in una nostra intervista a FqMagazine. Ed è stato di parola. Corona continua con la sua vita da scrittore e si è presentato ad un incontro a Matera, Capitale Europea 2019. Anche in questa occasione l’alpinista ha sparato a zero, senza peli sulla lingua. Dopo il ...

Sono stato epurato! Mauro Corona contro CartaBianca : Ospite di “Un giorno da pecora”, lo scrittore alpinista critica ancora il talk ma “apre” alla Berlinguer: “Le voglio bene e vorrei chiederle scusa in pubblico”. Non accenna a finire la querelle tra Mauro Corona e CartaBianca. Dopo il polemico addio dello scrittore alpinista al programma, arrivato tramite una discussa intervista concessa a FQMagazine, Bianca Berlinguer ha “licenziato” in diretta l’opinionista nel corso della ...

Non vedo l’ora che finisca! Lo sfogo di Mauro Corona a Cartabianca : Mauro Corona si è stancato di Cartabianca, il programma della Berlinguer: meglio le montagne e meglio i libri. Intervistato da Giulio Pasqui del Fattoquotidiano.it, Corona, che è alpinista, scrittore e scultore insieme, tira le somme della stagione oramai agli sgoccioli. Nata per caso, l’esperienza con Bianca Berlinguer sembra essere arrivata a una conclusione. Corona, che non risparmia severe critiche alla conduzione del programma, non ha ...