LaStampa : Roma e Parigi vorrebbero smistare in Europa i profughi entro 30 giorni. Il presidente francese a Palazzo Chigi: “Sa… - Musso___ : #LaStampà : <al netto della resistenza di Parigi a equiparare i rifugiati ai migranti economici, il «quartetto dei… - LaStampa : Macron rassicura Conte: “Più vicino l’accordo per distribuire i migranti” -

(Di giovedì 19 settembre 2019) Roma e Parigi vorrebbero smistare in Europa i profughi entro 30 giorni. Il presidente francese a Palazzo Chigi: “Sanzioni a chi non accoglie”

Dalla Rete Google News

Thesocialpost.it

Il premier Macron si trova in visita in Italia, dove ha incontrato prima il presidente Mattarella per una bilaterale e poi a cena con Conte.