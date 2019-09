Luca Nannipieri presenta “Capolavori rubati”

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Lazione del volume diedito da Skira “Capolavori rubati” si terrà martedì 24 settembre alle ore 18.30 ai MUSEI CAPITOLINI, Sala Pietro da Cortona, Piazza del Campidoglio 1, a Roma. Con l’autore intervengono Fabio Isman, giornalista e scrittore e il Generale Roberto Riccardi, Comandante dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale Modera Serena Epifani, The Journal of Cultural Heritage Crime. INGRESSO LIBERO SINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI C’è sempre stata lotta attorno all’arte. Omicidi, furti, razzie, corruzioni, contrabbandi, soprusi, roghi, devastazioni, confische hanno contraddistinto la vita di molti capolavori. Da Caravaggio a Picasso, da de Chirico a Munch, da Renoir a Klimt, fino alle statue della classicità, sono molti gli episodi, alcuni celeberrimi, altri poco conosciuti, alcuni risolti, molti altri ancora sotto ...

