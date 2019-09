Israele, Netanyahu senza maggioranza

A poco meno del 30% dello scrutinio dei voti per l'elezione con sistema proporzionale puro della nuova Knesset, si conferma il testa a testa fra Benjamin Nethanyau, leader del Likud e Benny Gantz, fondatore del nuovo partito BluBianco, per la nuova premiership in.Con il partito di destra dell'ex ministro della Difesa Avigdor Lieberman accreditato di una decina di seggi in funzione di ago della bilancia. Al momento il Likud di Nethanyau è intorno al 29% mentre il Blu-Bianco di Gantz al 24%.(Di mercoledì 18 settembre 2019)