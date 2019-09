Elezioni Israele | con Gantz e Netanyahu alla pari | Lieberman si scopre moderato e propone

Elezioni Israele : Netanyahu senza maggioranza - aveva promesso nuove annessioni in Cisgiordania : Benyamin Netanyahu senza maggioranza. Le Elezioni in Israele delineano il testa a testa tra il primo ministro uscente e leader del Likud Netanyahu e Benny Gantz, fondatore del nuovo partito BluBianco. Entrambi i partiti di destra dopo lo scrutino del 90% dei voti ottengono 32 seggi a testa sui 120 della Knesset per il cui rinnovo si vota con il proporzionale puro. Israele, Netanyahu verso il ...

Elezioni Israele - la posta in gioco non è il futuro di Netanyahu ma la salute della democrazia : Non so se Benjamin Netanyahu, premier israeliano degli ultimi dieci anni, vincerà le Elezioni che si svolgono oggi (17 settembre), ma i danni da lui procurati in questa tornata elettorale alla democrazia israeliana sono immensi. Egli, magari per soddisfare l’elettorato di estrema destra, attacca quasi quotidianamente i cittadini arabi israeliani. Alcuni giorni fa, ad esempio, il suo partito o chi per esso ha pubblicato in rete una minaccia di ...

Cosa può succedere alle Elezioni in Israele : Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu (foto: Lior Mizrahi/Getty Images) In Israele il 17 settembre si vota per la seconda volta in un anno – la prima risale allo scorso aprile – e la sesta dal 2013. Gli israeliani andranno ai seggi perché il 9 aprile scorso il primo ministro e leader del partito Likud, Benjamin Netanyahu, ha ottenuto il suo quinto mandato (il quarto consecutivo) ma non è riuscito a formare un nuovo governo. Bibi, come ...

Elezioni Israele 2019 : data - candidati e ultimi sondaggi. Chi vincerà? : Elezioni Israele 2019: data, candidati e ultimi sondaggi. Chi vincerà? Elezioni Israele 2019: sono le quarte Politiche in sei anni quelle che si terranno domani martedì 17 settembre 2019; come non mai, è alto il rischio per Netanyahu di perdere il potere. Elezioni Israele 2019: un quadro politico tradizionalmente instabile e frammentato Dal 2013 a oggi gli elettori israeliani sono stati chiamati a rinnovare la Knesset ben quattro volte. ...

Elezioni IN ISRAELE/ La scommessa di Netanyahu su India e Cina : L'annessione da parte di ISRAELE della Cisgiordania potrebbe compromettere l'alleanza anti-iraniana di Netanyahu che resta la priorità di ISRAELE

Elezioni Israele - Netanyahu in svantaggio nei sondaggi minaccia Iran - Hezbollah - Palestina e promette l’annessione dei territori occupati : Il testa a testa previsto alle prossime Elezioni parlamentari in Israele, in programma per il 17 settembre, vede, secondo gli ultimi sondaggi, il primo ministro, Benjamin Netanyahu, in leggero svantaggio rispetto al partito Blu e Bianco, guidato dall’ex capo di Stato maggiore Benny Gantz e da Yair Lapid, per 32 seggi a 31. Così, nelle ultime settimane, il premier ha alzato il livello dello scontro con i nemici “storici” dei ...