Consumo suolo - l'Abruzzo maglia nera con Pescara capofila : L'Aquila - Il Forum H2O esamina il database ISPRA: 38 comuni abruzzesi oltre il 10%, 11 sopra al 20% con Pescara capofila in negativo con il 51% di suolo trasformato. Tra il 2017 e il 2018 persi altri 282 ettari nella regione, dopo L'Aquila ci sono Carsoli, Avezzano, Pescara e Roccaraso. Tanti progetti per continuare ad attaccare il suolo, dalla centrale di Case Pente alla cava di Popoli passando per gli impianti di ...

Consumo del suolo - cementificati due metri quadrati al secondo nel 2018. Costa : “Serve accelerare i disegni di legge in materia” : Ogni secondo in Italia vengono cementificati due metri quadrati. Cioè 14 ettari al giorno di aree verdi o di campagna. Una media di 51 chilometri quadrati in un anno. È la fotografia dell’ultimo rapporto Ispra, il centro studi del Ministero dell’Ambiente e, e di Snpa, Sistema nazionale di protezione dell’Ambiente, presentato oggi a Palazzo Madama. Il documento analizza il Consumo di suolo nella penisola nell’anno 2018 e i ...

Il Consumo di suolo in Italia : il 17 Settembre la presentazione del Rapporto ISPRA : Si terrà a Roma, il 17 Settembre 2019, la presentazione dei nuovi dati sul consumo di suolo in Italia e l’edizione 2019 del Rapporto SNPA. Intervengono: il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Sergio Costa, il Senatore Questore Paolo Arrigoni, l’Onorevole Andrea Orlando, il Presidente dell’ISPRA e SNPA Stefano Laporta, il Direttore generale di Arpa Lazio Marco Lupo e l’ing. Michele Munafò, curatore del Rapporto ...

Il Consumo di suolo è una questione che non si può più rimandare : Campi di soia in Brasile (foto: Getty Images) Mentre si accendono roghi nel circolo polare artico, e i vigili del fuoco si destreggiano tra i circa 300 roghi in Sicilia, il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Ipcc) si è ritrovato per finalizzare il nuovo Rapporto speciale sull’uso del suolo, il cambiamento di destinazione d’uso e la silvicoltura, un report molto atteso dalla comunità internazionale che tira le fila del ...