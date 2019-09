Concorso Agenzia Entrate 118 funzionari tecnici | pubblicata graduatoria ed elenco

Concorso 510 funzionari Agenzia Entrate - al via la prova oggettiva attitudinale. Cosa aspettarsi : Al via le sessioni di prova oggettiva attitudinale del Concorso 510 funzionari Agenzia Entrate . Oggi, 18 Settembre, all’Ergife Palace di Roma il primo giorno d’esame per i candidati della Lombardia. A maggio le “aprifila” della selezione sono state la Valle d’Aosta e la Provincia di Bolzano. La tempistica per le altre Regioni: Lombardia dal 18 al 20 e dal 23 al 26 Settembre; Liguria 27 Settembre; Veneto 2 e 3 ...

