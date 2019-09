«C' era una volta a Hollywood» | la recensione di GQ

Una commissione indipendente vigilerà sulla rimozione di post da Facebook : Facebook creerà una "commissione di vigilanza esterna" che prenderà la decisione finale sulla rimozione di contenuti specifici sul social network. Lo ha annunciato il fondatore e amministratore delegato dell'azienda Mark Zuckerberg in un post sulla propria pagina personale. "La decisione della commissione sarà vincolante, anche se io o qualsiasi altra persona di Facebook saremo in disaccordo", ha scritto Zuckerberg. ...

C'era una volta a Hollywood - chi sono i personaggi reali cui si è ispirato Tarantino : Quentin Tarantino ha rivelato da chi ha preso ispirazione nella vita reale per i personaggi principali del suo film C’era una volta a…Hollywood. In particolare, chi sta dietro il Rick Dalton interpretato da Leonardo DiCaprio e chi dietro il Cliff Booth interpretato da Brad Pitt. In un podcast per il Pure Cinema di Elric Kane e Brian Saur, il regista ha raccontato come i suoi personaggi affondino le proprie origini nella Hollywood ...

Incidente autobus a Caprara/ Paura e feriti : una 17enne operata d'urgenza agli arti : Incidente autobus a Caprara, nel pescarese: una 17enne è stata operata d'urgenza dopo lo scontro del pullman con un albero. Le ultime

Nuoto - Matteo Giunta : “La ISL è una competizione che mi entusiasma. Federica Pellegrini lavorerà in chiave olimpica” : La ISL (International Swim League) del magnate ucraino Konstantin Grigorishin, circuito internazionale di gare dedicate al Nuoto in piscina, è senza dubbio l’attrazione di questo inizio di stagione nell’ambito natatorio. La specialità vuol proiettarsi agli occhi degli appassionati con connotati diversi dal passato e dunque, anche per dare soddisfazione dal punto di vista economico agli atleti che saranno al via, si parte con questa ...

Nidi comunali gratis - il modello San Lazzaro. La sindaca : “Rette azzerate anche grazie a lotta all’evasione e riduzione degli sprechi” : “A chi dice che i più ricchi dovrebbero pagare rispondo che il nido, come l’asilo, le elementari e le medie, fa parte di un progetto educativo più ampio. Di un percorso pedagogico di lungo respiro, che si traduce in minori tassi di abbandono scolastico e azzeramento statistico di rischi di bullismo“. E permette ai genitori di arrivare a fine mese senza l’acqua alla gola. Dall’inizio di questo anno scolastico ...

Le cose da sapere prima di vedere “C’era una volta…a Hollywood” : Senza spoiler, certo: con un mese e mezzo di ritardo sul resto del mondo, il nuovo film di Quentin Tarantino da oggi è anche in Italia

L’Inter ci mette una pezza sul finale : l’esordio in Champions non soddisfa i nerazzurri - con lo Slavia Praga finisce 1-1 : Barella ci mette una pezza solo sul finale: l’Inter pareggia nella prima di Champions League. 1-1 con lo Slavia Praga Dopo un inizio super in campionato, che la vede in vetta alla classifica, l’Inter non riesce a sorridere anche in Champions League. L’esordio nerazzurro nella prestigiosa competizione europea non è infatti stato dei migliori. Al San Siro la squadra di Conte non è riuscita ad imporsi sullo Slavia Praga, ...

"Ho fatto una machiavellica operazione di Palazzo" - dice Matteo Renzi : Si chiamerà 'Italia Viva' e potrà contare su 25 deputati e 15 senatori. Più un sottosegretario nel governo Conte. Matteo Renzi presenta la sua 'cosa' a Porta a Porta e anticipa che l'obiettivo "è non fare una cosa politichese e antipatica, noiosa". "Vogliamo parlare a quella gente che ha voglia di tonare a credere nella politica", ha detto l'ex segretario Dem ed ex premier, "io voglio molto bene al popolo del Pd. Per sette ...

Eurodeputata M5s Gemma assume il marito di una consigliera campana : scoppia il caso Ciarambino : C’è qualche malumore nel Movimento 5 stelle per l’ingresso di Domenico Migliorini, marito della consigliera regionale campana grillina Valeria Ciarambino, nello staff dell’europarlamentare Chiara Gemma, docente universitaria risultata prima degli eletti nella circoscrizione Italia Meridionale alle europee di maggio.Sia nelle chat locali che in quelle nazionali diversi pentastellati iniziano a interrogarsi ...

Water d’oro rubato - due arresti ma dell’opera di Cattelan nessuna traccia : La polizia britannica ha arrestato un 66enne e un 32enne in relaxine la furto dell'opera d'arte valutata 5 milioni di urto e sparita dalla dimora-museo di Blenheim Palace ma del Water d'oro nessuna traccia. “Stiamo seguendo una serie di piste investigative, la nostra priorità è adesso è recuperare la refurtiva" hanno spiegato gli inquirenti.Continua a leggere