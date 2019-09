Bus dirottato a Milano | al via il processo I 50 studenti | le famiglie e gli

Processo vicino - parla dirottatore del Bus : "Sono pentito - racconterò mia storia" : Federico Garau Mercoledì il 47enne si presenterà in aula per affrontare il Processo, dopo sei mesi di reclusione in una cella di isolamento del carcere di San Vittore. "La situazione mi è sfuggita di mano, il mio voleva essere un gesto dimostrativo. Ora sono pentito e chiedo pubblicamente perdono" Torna a far parlare di sé Ousseynou Sy, il 47enne senegalese che il 20 marzo scorso ha dirottato un autobus con a bordo 50 ragazzini a San ...