Bayside School torna in tv | ecco il revival con alcuni dei vecchi protagonisti

Fonte : tvzap.kataweb

(Di mercoledì 18 settembre 2019) A 26 anni dalla chiusura dello show (la serie originale andò in onda fino al 1993) , i ragazzi dellaHigh sono pronti are per vivere inedite storie in un reboot diche verrà diffuso sulla piattaforma NBCUniversal. Negli anni Novanta il ciuffo biondo di Zack Morris ha fatto innamorare migliaia di ragazzine e la sua storia con Kelly Kapowski, fil rouge di(titolo originale Saved by the Bell), ha tenuto con il fiato sospeso gli adolescenti di allora e odierni trenta-quarantenni. Dopo quattro stagioni di successo, un sequel ambientato al college che è vissuto a stento di rendita, uno spin-off– La nuova classe che non è vissuto affatto, un musical non ufficiale, un film che svelava l’oscuro dietro le quinte della sitcom (basata sul libro “Behind the bell” di Dustin Diamond (Screech nel telefilm) e una divertente ...

