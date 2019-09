Travolto e ucciso a Quartu | Matteo | 14 anni | sarà sepolto accanto al fratello morto a 18

Veglie - arrestato il conducente dell'auto che ha Travolto e ucciso un ciclista belga : Gli agenti della polizia locale, unitamente ai carabinieri della stazione di Veglie, nel Leccese, hanno tratto in arresto un 36enne di Salice Salentino, D.D.P., che sabato scorso, lungo la strada che collega la suddetta cittadina a Salice, ha investito un cicloescursionista belga, deceduto poco dopo in ospedale. L'uomo era alla guida di una Citroen C1 e stava percorrendo via Vecchia Salice, in territorio Vegliese. Inizialmente si era appreso che ...

Salento - arrestato 35enne che ha Travolto e ucciso cicloturista : era positivo alla cocaina : L'imbianchino è accusato di omicidio stradale per la morte di un 60enne belga. La vittima stava facendo un'escursione in bici assieme ad altri quattro connazionali

Incidente A12 - Lorenzo Travolto e ucciso da un tir : il 27enne stava andando a un matrimonio : Lorenzo Lunghi, lo studente di ventisette anni di Coverciano morto nell’Incidente stradale avvenuto sabato sull’autostrada A12, nei pressi di Sarzana, era diretto in una frazione del Comune di Fivizzano per un banchetto di nozze. Viaggiava a bordo di uno dei furgoni noleggiato da una ditta di catering quando è stato travolto.Continua a leggere

Caserta - a sette anni viene Travolto e ucciso da un’auto in corsa : Avrebbe compiuto 8 anni tra pochi giorni il bambino che è stato travolto e ucciso nei pressi del cimitero di Pietravairano, nel Casertano, da un’automobile che sfrecciava a tutta velocità. L’incidente stradale è stato drammatico e la tragedia è avvenuta davanti agli occhi dei genitori e di uno zio del piccolo.Le sue condizioni, dopo il violento impatto, sono apparse subito critiche. L’ambulanza del 118 ha trasportato il bambino direttamente ...

Cammina lungo binari - 20enne Travolto ed ucciso da un treno in Calabria : Un ventenne di origini iraniane è stato travolto ed ucciso da un treno, la notte scorsa, a Belmonte Calabro. Il giovane, insieme a tre connazionali, stava Camminando lungo i binari della linea tirrenica quando è stato investito da un Intercity in un tratto in cui, per lavori programmati, i convogli viaggiavano su un solo binario. La linea è stata interrotta dalle 3 alle 5, provocando ritardi da 40 minuti a due ore per quattro Intercity, e fino a ...

Tragedia a Belmonte in Calabria - 20enne Travolto ed ucciso da un treno : Una drammatica notizia arriva dalla Calabria, dove poche ore fa, un giovane ragazzo di solo 20 anni ha perso tragicamente la vita dopo essere stato travolto da un treno in corsa. Le notizie sono ancora abbastanza sommarie, ma sembrerebbe che il giovane si trovasse con alcuni amici lungo il tracciato ferroviario, quando è sopraggiunto il treno che lo ha travolto. Per lui, nonostante i soccorsi, non ci sarebbe stato nulla da fare, in quanto le ...

Giovane Travolto e ucciso da un treno - un testimone : "Ridevano di lui" : La denuncia di un fotografo che ha assistito alla tragedia: "C'erano alcuni ragazzi che sogghignavano, dicevano 'che cretino'"

Bimbo Travolto e ucciso dalla cisterna : "Tristezza infinita" : Un Bimbo di 6 anni è morto dopo essere stato schiacciato da una cisterna di acqua nelle campagne di Montesano sulla...

Brindisi - scende dal tir per cambiare una ruota : camionista Travolto e ucciso da auto : Una terribile tragedia si è verificata questa mattina intorno alle ore 9:30 sulla superstrada che collega Bari a Brindisi, proprio nei pressi dello svincolo per Torre Canne, nota località turistica della costa adriatica Brindisina. Le cause dell'incidente sono ancora tutt'ora al vaglio della Polizia stradale, ma dalle prime indiscrezioni che giungono dalla Puglia pare che il conducente del tir sia sceso dal mezzo pesante per cambiare una ruota. ...

Castel Volturno - papà di 34 anni Travolto e ucciso da un’auto pirata. Fermato l’investitore - un 37enne : era ubriaco : Stava andando al pub per comprare dei panini da portare alla sua famiglia, che lo attendeva a casa per cena. È stato falciato e ucciso da un’auto pirata, arrivata a tutta velocità. Il conducente è scappato, senza prestare soccorso. È quanto accaduto la sera di sabato 17 agosto, intorno alle 20.30, a Castel Volturno, in provincia di Caserta. La vittima è un papà di 34 anni, Giorgio Galiero, morto sul colpo. L’automobilista, alla guida ...

Travolto e ucciso da auto pirata a Castel Volturno. Fermato l'investitore : Camminava da solo sul lato della strada, quando una macchina di grossa cilindrata rientrando in carreggiata dopo un sorpasso azzardato lo ha Travolto e ucciso senza fermarsi a prestare soccorso. È accaduto ieri sera, intorno alle 20,45, in via delle Acacie a Pinetamare, a Castel Volturno nel Casertano. Fermato e condotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere l'investitore, un cittadino ucraino di 37 anni, accusato ora di omicidio stradale con ...