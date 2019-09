Pd | Zingaretti | “Addio di Renzi? Ci dispiace | un errore” Il partito in coro | “Sbaglia

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2019) Per Nicolasi tratta di un “errore”, che provocare, soprattutto in un momento in cui la forza del Pd “è indispensabile per la qualità della nostra democrazia”. La scissione di Matteoe il suo addio al Pd assieme a una pattuglia di parlamentari (una ventina di deputati e 10 senatori) provoca la reazione del segretario, che scansa le polemiche e tiene il timone puntato sul governo: “Ora pensiamo al futuro degli italiani, lavoro, ambiente, imprese, scuola, investimenti. Una nuova agenda e il bisogno di ricostruire una speranza con il buon governo e un nuovoDemocratico”. Bocche cucite anche per il ministro della Cultura, Dario Franceschini, che in un dialogo rubato con la sua omologa tedesca alla Triennale di Milano ha risposto “oggi è un grosso problema” quando la ministra Michelle Müntefering gli ha ...

