Fonte : ilnapolista

(Di martedì 17 settembre 2019) L’allenatore del Liverpool, Jurgen, ha parlato a BT Sport a meno di un’ora dal match del San Paolo contro il Napoli: “Dobbiamo sfruttare l’intensità stasera e per questo mi sono affidato ad un paio di cambiamenti. Adesso in diverse posizioni chiave del campo abbiamo effettuato dei cambi e questo era il piano partita. Sarà molto difficile stasera, dovràun match intenso perché qui nonal 50 o al 90 per cento. Dovremoquando avremo il possesso del pallone, ma soprattutto attenti in fase difensiva perché hanno una formazione molto flessibile e duttile in campo. Insigne puòala così come Lozano, e Lorenzo puòda 10 oppure da centrale. Dovremo adattarci al match nel miglior modo possibile, e creare le nostre chances offensive: insomma, tutto ciò che chiede un match di Champions League” L'articolo: ...

SiamoPartenopei : Liverpool, Klopp: 'Dovremo essere coraggiosi stasera! Napoli flessibile, sarà difficile: non possiamo giocare al 50… - napolista : Klopp: “Dovremo essere coraggiosi. Qui non puoi giocare al 50 o al 90 per cento” L’allenatore del Liverpool a BT Sp… - NapoliSoccerNET : Klopp: 'Dovremo difendere bene. Stiamo studiando come fermare Insigne' #ForzaNapoliSempre #SSCNapoli #SerieATIM… -