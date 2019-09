Il multiplayer di Cyberpunk 2077? Lavoro extra perché abbia senso nel lore del gioco

La conferma del multiplayer in Cyberpunk 2077 fa infuriare diversi fan : Alcuni fan di Cyberpunk 2077 sono arrabbiati con CD Projekt RED per aver confermato ufficialmente la modalità multiplayer online per il gioco. Lo studio ha svelato i suoi piani per i contenuti multiplayer su Twitter, rivelando anche che sta assumendo nuove posizioni per il comparto multigiocatore.Mentre alcuni fan di Cyberpunk 2077 erano entusiasti della possibilità di girovagare per la città con gli amici, altri si sono dimostrati molto meno ...

CD Projekt Red conferma : Cyberpunk 2077 avrà il multiplayer : CD Projekt Red conferma ufficialmente che Cyberpunk 2077 riceverà una porzione multiplayer.Il multiplayer non arriverà al lancio del gioco: all'uscita ad aprile 2020 il titolo sarà solo per giocatore singolo.Quindi, dopo la pubblicazione e dopo i contenuti post-lancio per giocatore singolo, possiamo aspettarci l'arrivo del multiplayer.Leggi altro...