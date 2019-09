Concorso 55 esperti Banca d’Italia | requisiti | domanda e prove in sintesi

Fonte : leggioggi

(Di martedì 17 settembre 2019) Nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 68 del 27 Agosto 2019 è stato pubblicato il bando di55d’Italia, per l’assunzione a tempo indeterminato di: 30nelle discipline economico-aziendali; 5nelle discipline economico-finanziarie; 10nelle discipline giuridiche; 10nelle discipline statistiche. Nel bando sono indicate le aree e le mansioni in cui verranno allocate queste figure. Vediamo assieme tutte le informazioni per partecipare:richiesti, modalità di invio. Scopri i Concorsi Pubblici attivi55d’Italia:Ilè aperto a tutti gli aspiranti candidati in possesso dei seguentigenerali e specifici: Laurea magistrale, specialistica o diploma di laurea negli indirizzi indicati nel bando, con una votazione ...

