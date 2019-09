Champions | Inter parte col freno | 1-1 con Slavia Praga | Barella salva Conte al 92'

L’Inter ha pareggiato 1-1 con lo Slavia Praga all’esordio nei gironi di Champions League : L’Inter ha pareggiato 1-1 in casa con lo Slavia Praga nella prima partita dei gironi di UEFA Champions League. Lo Slavia Praga era sfavorito ma ha interpretato al meglio l’incontro, rischiando poco e giocando con più intensità in entrambe le

Inter-Slavia Praga 1 a 1 - la prima di Conte in Champions è una sofferenza : senza gioco e cattiveria. La qualificazione ora è già in salita : Una picconata alle convinzioni dell’Inter. La prima di Antonio Conte in Champions League dice che il processo di costruzione di una squadra vincente è molto più lontano di quanto dicano i 9 punti in Serie A. In casa, a San Siro contro lo Slavia Praga finisce 1 a 1. Un gol di Barella nei minuti di recupero evita la figuraccia e pareggia la rete segnata da Olayinka al 63′. Ma la sostanza non cambia: un punto in classifica contro la più ...

VIDEO Inter-Slavia Praga 1-1 - Champions League : highlights - gol e sintesi. Olayinka gela San Siro - Barella pareggia nel recupero : L’Inter ha pareggiato contro lo Slavia Praga per 1-1 nella partita d’apertura della Champions League 2019-2020 di calcio, i nerazzurri hanno sofferto terribilmente contro l’avversaria sulla carta più debole del girone e ora la corsa verso la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione continentale per importanza si fa difficile. I padroni di casa hanno faticato in fase di costruzione di gioco, hanno avuto ...

Calcio - Champions League 2019-2020 : Inter-Slavia Praga 1-1 - Barella salva i nerazzurri in pieno recupero : Esordio deludente per l’Inter nella Champions League 2019-2020 di Calcio, i nerazzurri hanno pareggiato a San Siro contro lo Slavia Praga: doveva essere l’incontro più semplice della fase a gironi e invece la capolista della Serie A è andata in difficoltà di fronte al proprio pubblico, il pareggio per 1-1 non può soddisfare la formazione di Antonio Conte che si vede complicata la corsa verso la qualificazione agli ottavi di finale. ...

Champions - l’Inter pareggia 1-1 in casa con lo Slavia Praga. Barella evita la sconfitta : Comincia maluccio l’avventura in Champions per l’Inter di Conte. Ma poteva andare decisamente peggio. Nel girone con Barcellona e Borussia Dortmund, i nerazzurri evitano la sconfitta solo grazi al maxi recupero concesso dall’arbitro: otto minuti. Comunque un pareggio interno contro quella che sulla carta è la squadra più debole del girone: lo Slavia Praga. Rete di Olayinka a metà ripresa e poi, appunto, quella dell’ex ...

