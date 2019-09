Bus Tua finisce fuori strada | ferite 30 persone | una 17enne la più grave

Patuanelli : ringrazio Raggi per nuovi autoBus Atac : Roma – “Il sistema dei trasporti a Roma fa un grande passo in avanti, e questo e’ un bene per i cittadini romani e per tutti coloro che visitano la citta’ per lavoro o turismo. Oggi Virginia Raggi ha presentato 20 nuovi bus, che fanno parte di una tranche di 80 che stanno arrivando a Roma per rinnovare la flotta in servizio. Ma entro ottobre ne arriveranno in totale ben 227! Si tratta di una delle operazioni piu’ ...