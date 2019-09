Al via i pre-ordini di Sony Xperia 5 su Amazon

Servizio ferroviario in Sicilia - segnali di ripresa : Nei giorni scorsi si è riunito a Palermo, l'Osservatorio sull'andamento del Servizio ferroviario in Sicilia. I dati lasciano ben sperare

Diete online o inviate su whatsapp inchiesta sulle prescrizioni facili : Visite con analisi della composizione corporea, piani Dietetici personalizzati, programmi di dimagrimento basati sullo stile di vita e sulla valutazione del consumo giornaliero di calorie; ma anche...

Fioramonti : aumento da cento euro al mese ai prof. via il cartellino per i presidi : Parla il neo ministro. Maturità: Invalsi non obbligatorio e «le tre buste» dell’orale potrebbero sparire. «Voglio un paese in cui gli studenti migliori vogliano fare gli insegnanti»

Il crossover tra Riverdale e Katy Keene prende il via sul ring : Archie si mostra nella sua versione “futura”? : Primi dettagli sul crossover di Riverdale e Katy Keene che andrà in scena nel 2020, almeno secondo le ultime anticipazioni. La nuova serie con Lucy Hale protagonista nei panni della bella protagonista dei fumetti Archie Comics, non prenderà il via ad ottobre insieme a tutte gli altri show The Cw, Riverdale compresa. Proprio in questi giorni l'attrice e il resto del cast sono tornati sul set per iniziare le riprese degli episodi a cominciare dal ...

Ponte Morandi - 9 arresti e misure cautelari/ Il preoccupante caso del viadotto A26 : Ponte Morandi, 9 fra arresti e misure cautelari per report "ammorbiditi". Emerge il preoccupante caso del viadotto sull'autostrada A26

Rifiuti - Cerroni rinviato a giudizio. Ma i tre impianti del ‘Supremo’ sono fondamentali per Roma. Da Malagrotta all’Ama : ecco i nodi : La città di Roma aggrappata a Manlio Cerroni e ai suoi tre impianti. Gli stessi per i quali l’anziano re dei Rifiuti capitolini dovrà affrontare l’ennesimo processo. Al centro del rinvio a giudizio ottenuto dal pm Alberto Galanti nei confronti del “Supremo”, infatti, c’è il presunto malfunzionamento – dal 2006 fino al 2013 – dei due impianti tmb (trattamento meccanico-biologico) di Malagrotta e l’attivazione senza autorizzazione del ...

Terribile incidente per Raoul Bova ma per Giustizia per Tutti : al via le riprese della fiction : Terribile incidente nel sottopassaggio e cameraman pronti a girare per i primi ciak di Giustizia per Tutti, la fiction con Raoul Bova in onda nel 2020 su Canale5. Già nei giorni scorsi si è parlato dell'impegno dell'attore sul set di Torino dopo quello a Milano per la nuova Made in Italy che, proprio alla fine del mese, andrà in onda su Amazon Prime e, solo in un secondo tempo, su Canale5 in prima serata. L'attore è impegnatissimo in questo ...

Chris Froome : ‘Sono grato di essere sulla via della ripresa’ : Appena tre mesi dopo il terribile incidente che sembrava poter mettere fine alla sua carriera, Chris Froome sta vedendo la luce in fondo al tunnel. Il campione del Team Ineos è risalito in bicicletta da un paio di settimane con grande cautela, sorprendendo tutti per questo recupero che ha del prodigioso. Froome ha già ben chiaro in mente il piano per la prossima stagione che lo porterà all’assalto del quinto Tour de France da record con una ...

Francia - fa sesso durante un viaggio d'affari e muore. Sentenza senza precedenti : "Incidente sul lavoro" : Come si apprende dal sito Euronews, la La Corte d'Appello di Parigi ha emesso una Sentenza senza precedenti. "Il sesso fa parte della normale vita quotidiana", questa la motivazione con la quale la Corte ha riconosciuto come "incidente sul lavoro", la morte di un manager francese colto da infarto me

Presunti falsi report sui viadotti dopo il crollo del Morandi : arresti e perquisizioni : I Presunti falsi report riguardano i viadotti Pecetti della A26, in Liguria, e il Paolillo della A16, in Puglia. L'attività...

Coppa Bernocchi 2019 : la startlist e l’elenco dei partecipanti. Presenti Viviani - Bauhaus - Lutsenko e Coquard : Domenica 15 settembre prenderà il via la Coppa Bernocchi, seconda prova del Trittico Lombardo. Molti gli attesi prostagonisti in quella che resta una delle semiclassiche adatte alle ruote veloci più prestigiose del calendario italiano. Ci sarà la nazionale italiani coi due campioni europei, uno dei professionisti e l’altro degli U23, Elia Viviani e Alberto Dainese. Oltre a loro, puntano al successo anche Bryan Coquard (Vital-Concept), ...

Strage di Erba - si riapre il caso per vizio di forma : Cassazione invia atti alla procura : Strage di Erba, si riapre il caso: la Cassazione invia atti alla procura. Per un vizio formale, la Cassazione ha accolto la richiesta dei legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi - condannati all'ergastolo per la Strage di Erba - di trasmettere alla Corte di Assise di Como la richiesta della difesa di nuovi accertamenti.Continua a leggere

Coppa Agostoni 2019 : la startlist e l’elenco dei partecipanti. Presenti Viviani - Ganna e Ciccone per la Nazionale Italiana : Saranno ventitré le squadre al via domani, sabato 14, alla Coppa Agostoni di Lissone; prima prova del Trittico Lombardo 2019 che proseguirà domenica con la Coppa Bernocchi, a Legnano, e ad ottobre con la Tre Valli Varesine. Un appuntamento fondamentale che anticipa la settimana iridata dei Campionati del Mondo nello Yorkshire. Saranno Presenti tre formazioni World Tour, tredici Professional, sei Continental e, ovviamente, la Nazionale Italiana, ...

Riparte il QE della Bce - 20 mld al mese : via a un nuovo maxi prestito alle banche : La Banca centrale europea ha inoltre tagliato il tasso su depositi a -0,50%. Invariati tasso principale a 0% e su prestiti marginali a 0,25%